GBEV, Cumhuriyetimizin 100. yılında 2000 liseli girişimin hayata geçmesine öncülük etmeyi hedefliyor

Yayınlanma: 27.10.2023 - 16:23

Güncelleme: 27.10.2023 - 16:23

GençBizz Lise Girişimcilik Programı; 14-18 yaş grubu lise öğrencilerini kapsıyor.

İş dünyası gönüllüleri mentorluğunda ve öğretmenlerinin rehberliğinde kendi girişimlerini kurdukları, yaratıcı iş fikirleri geliştirerek, şirket görev dağılımlarını yaptıkları, gerekli sermayeyi yatırımcılarını ikna ederek oluşturdukları ve gerçek ürün, hizmet üreterek satış yaptıkları, girişimlerini yönettikleri ulusal ve uluslararası gelişim programları ve yarışmalara katıldıkları, program sonunda da şirketlerini tasfiye ettikleri yaparak öğrenmeye dayalı bir deneyim programı.

İş dünyasından deneyimli isimlerin Z kuşağındaki gençlere mentorluk yapacağı GençBizz Programı ile “Kuruluşumuzdan bugüne kadar çocuk ve gençleri "Girişimci Zihin Yapısı'na" sahip bireyler olarak profesyonel hayata kazandırmak için gönüllü mentorlar ile birlikte çalışıyor. Genç Başarı Eğitim Vakfı olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında 2000 liseli girişimin hayata geçmesine öncülük etmeyi hedefliyor, “Girişimci, üreten, fark yaratan çocuklar ve gençlerin yetiştirilmesi için ben de gönüllüyüm” diyen 2000 iş dünyası gönüllüsü diğer katılımcıları çağırıyor.