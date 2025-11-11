Gebze'de çöken bina... CHP'den suç duyurusu: 'Peşini bırakmayacağız!'

Gebze Mevlana Mahallesi’nde 29 Ekim’de çöken ve aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bina ile bölgede çatlaklar oluştuğu için boşaltılan yapılarla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi adli işlem için de harekete geçti.

CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan bu sabah saatlerinde Gebze Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu.

“BU İŞİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİYİZ”

CHP Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan, suç duyurusunun ardından yaptığı açıklamada, yıkımın ilk gününden itibaren ailelerin ve bölge halkının yanında olduklarını vurguladı.

Arcan, şöyle konuştu:

“Bugün burada sorumluların bulunması ve cezalandırılması için hukuki süreci başlattık. Bu olayda yurttaşlarımızın yanında olacağımızı en başından beri söyledik. Cumhuriyet Halk Partisi olarak üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Bu işin sonuna kadar takipçisiyiz.”

“KOCAELİ 15 GÜNDE İKİ FACİA YAŞADI”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ise hem Gebze’deki çökme hem de Dilovası’ndaki yangın faciasını anımsatarak ihmallere dikkat çekti:

“Gebze’de çöken binada 4 yurttaşımızı, Dilovası’nda çıkan yangında 6 yurttaşımızı kaybettik. Bu iki olay kontrolsüzlüğün ve denetimsizliğin hangi boyuta geldiğini açıkça gösteriyor. Bu ülkenin vatandaşlarının canı bu kadar ucuz değildir.”

Metro inşaatına karşı olmadıklarını belirten Karasu, asıl sorunun denetim eksikliği olduğunu söyledi:

“2017 yılında hazırlanan raporda, bölgede bulunan binaların tamamının kamulaştırılması gerektiği belirtilmiş. Peki 7 yıldır aklınız neredeydi? Bina çöktükten, insanlar hayatlarını kaybettikten sonra mı boşaltma işlemleri yapılır?”

“ULAŞTIRMA BAKANI 13 GÜNDÜR ORTADA YOK”

Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’na yönelik eleştirilerini de sertleştirerek şöyle devam etti:

“Metro inşaatı senin kontrolünde değil mi? 13 gündür tek kelime etmedin. Bölgeye niçin gelmedin? İlk dakikadan itibaren burada olman gerekirdi. Göçükte 7-8 metrelik bir çukur oluşuyor ama Bakan ortada yok. Çünkü hiç kimse görevini yapmadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi görevini yapmadı. Ulaştırma Bakanlığı görevini yapmadı.”

“23 YILLIK İKTİDAR SORUMLULUK ALMAKTAN KAÇIYOR”

Karasu, ülkedeki afet ve iş kazalarına değinerek mevcut iktidarı eleştirdi:

“23 yıllık iktidarda sellerde, depremlerde, göçüklerde on binlerce yurttaşımızı kaybettik. Bir tane bürokrat, bir tane bakan çıkıp da ‘sorumluluk bana aittir’ diyerek istifa etmedi. Çünkü tek yerden talimat alıyorlar. Saray otur deyince oturuyorlar, kalk deyince kalkıyorlar.”

“AYNI FİRMA İZMİT METROSUNU DA YAPIYOR”

Açıklamasında metro projelerine yönelik denetim yükümlülüklerine de vurgu yapan Karasu, şu çağrıyı yaptı:

“Sorumluları açıkla. Kim denetimi eksik bıraktıysa, projeyi kim eksik yaptıysa, müteahhit firmanın hangi kusuru varsa tek tek açıkla. Aynı firma İzmit Metrosunu da yapıyor. Kocaeli halkının can güvenliğini sağlamak artık Bakan’ın doğrudan sorumluluğudur.”

“HEM ÖZÜR DİLEMELİ HEM İSTİFA ETMELİDİR”

Ulaş Karasu, sürecin açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Vatandaşlarımızı tatmin edecek bilimsel verilerle açıklama yapılmalı ve başta Ulaştırma Bakanı olmak üzere sorumlular istifa etmelidir. Kaybettiğimiz yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. CHP olarak bu olayın peşini bırakmayacağız.”