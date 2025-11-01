Gebze'de çöken binanın bulunduğu bölgede 'zemin incelemesi' yapılacak: 'Metro inşaatı neden oldu' iddiası

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığındaki toplantıda Gebze ilçesinde 29 Ekim'de 7 katlı apartmanın çöktüğü bölgede yapılacak çalışmalarla ilgili yol haritasının belirlendiğini bildirdi.

Aktaş, kolonlarında çatlamalar nedeniyle 3 binanın tedbiren tahliye edildiği Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kamu kurumu temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla bir koordinasyon toplantısı yaptıklarını belirterek, burada gelecek günlerde yapacakları çalışmaları ve yol haritasını belirlediklerini söyledi.

ÇALIŞMALAR İKİ BOYUTTA YÜRÜTÜLECEK

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da çalışmaların iki boyutta devam ettiğini aktararak, bunlardan birinin binaların statik incelemesi olduğunu bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Gebze Belediyesi, ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin sahada binalarda herhangi bir statik hareketlilik olup olmadığını incelediğini belirten Büyükakın, diğer taraftan da Kocaeli, Gebze Teknik ve Boğaziçi üniversiteleri öğretim üyelerinden oluşan ekibin zeminde bir problem olup olmadığı incelediğini söyledi.

üyükakın, binada herhangi bir hasar olmasa da zeminsel bir problem olup olmadığının da takip edilmesi gerektiğini aktararak, bu iki veriden biri eksik olduğunda, bir şey gözden kaçabileceğini ve beklenmedik bir durumun ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Çalışmaların bu iki boyutunun da tamamlanması gerektiğini anlatan Büyükakın, "Üniversite hocalarımızın bize verdiği bilgiye göre sahadaki zemin incelemesi yaklaşık 5 gün gibi bir süre gerektiriyor. Bir yandan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğümüzün, şu anda genel müdürle birlikte ekipleri de sahaya intikal ediyorlar, sabah saatlerinde burada olacaklar. Onlarla birlikte bu çalışmaları daha da hızlandıracağız. Hem ekip sayısını hem de ekipman sayısını çevre illerden de isteyerek arttıracağız ve bu zemin incelemesindeki 5 günlük süreyi kısaltmaya çalışacağız" diye konuştu.

16 BİNA, 27 İŞ YERİ, 72 AYRI BAĞIMSIZ BİRİM TAHLİYE EDİLDİ

Büyükakın, tedbir amaçlı evlerinden tahliye edilen vatandaşların ne kadar sürede geri döneceğini merak ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bunun zannediyorum 5 gün gibi bir süre alabileceği ama ekip sayısı artırılarak bu sürenin azaltılması yönünde de çalışmaların devam ettiğini ifade edelim. Burada birincil önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliği. Gözden kaçan bir husus olmasın. Herhangi birinin canı yanmasın istiyoruz. Onun için çok ihtiyatlı davranıyoruz.

Bu manada 16 bina, 27 iş yeri, 72 ayrı bağımsız birim tahliye edildi. Şu anda 74 vatandaşımız Büyükşehir Belediyemizin tesislerinde misafir ediliyor. Diğerleri de yakınlarının evlerinde misafir ediliyorlar. Bütün imkanlarımızı seferber ettik. Yarından itibaren sahada hem çalışan teknik ekip sayısı, hem de ekipman sayısı artacak ve bu zemin çalışmasını özellikle daha hızlı bir şekilde bitirmek için uğraşacağız."

Bölgedeki vatandaşlara yardım edilmesiyle ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Valiliğe bütçe göndereceğini aktaran Büyükakın, Valiliğin bununla ilgili bir düzenleme yapacağını söyledi.

HALK METRO İNŞAATI NEDENİYLE ÇATLAK ŞİKAYETİNDE BULUNMUŞ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca bölgede yürütülen metro çalışmasına dikkat çekerek metro inşaatı çalışmaları kapsamında herhangi bir zemin veya titreşim etüdü yapılıp yapılmadığını sormuştu.

Karasu, metro inşaatı nedeniyle bölge halkının aylar öncesinden çatlak ve titreşim şikayetleri yaptığını belirtmişti.

Karasu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Vatandaş evinin kapısı kapanmaz hale gelmiş, binanın oturduğunu söylemiş, defalarca başvuru yapmış. Ancak yöneticiler, idareciler kör ve sağır davranmış. Bugün bir aile artık aramızda değil, çünkü kimse o başvuruları ciddiye dahi almamış."

Karasu, Gebze’de yaşanan facianın sadece bir bina çökmesi olmadığını, AKP iktidarında denetim mekanizmasının tamamen işlemez hale geldiğini vurguladı.

Karasu, “Metro, tünel, altyapı projelerinde denetim faaliyetleri çok önemlidir. Ancak, bu faciada da bir kez daha görülmüştür ki denetimler yetersizdir. Bu ülkede kamu idaresi vatandaştan gelen uyarıları bile duymuyorsa, o zaman sorumluluğun en büyüğü siyasidir. Milletin kişisel verileri çalınınca, satılırken susan, sahte e-imza, diploma skandalı ortaya çıkınca kaçacak delik arayan bakan, bir aile faciada yok oldu yine susuyor. Kulağının üstüne yatıyor. Derhal istifa etmelidir. Kendileri ve çevreleri tok olsun, vatandaşa ülkeye ne olursa olsun umurlarında değil. Böyle bir anlayış olamaz. İhmallerin bedelini vatandaş ödüyor" dedi.