Gebze'de Mitsuba işçilerinin direnişi başladı

12 Ekim 2021 Salı, 09:50

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'de bulunan Mitsuba Otomotiv Fabrikası’nda DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nda örgütlenen işçiler, fabrikanın içerisinde direnişe geçti.

Dokuz işçinin iş sözleşmelerinin feshedildiği fabrikada Birleşik Metal-İş Sendikası’na bağlı işçiler, bugün hep birlikte fabrikayı terk etmeme kararı aldı.

Fabrika içerisindeki bir odaya kendilerini kilitleyen işçiler, içeride sloganlar atarak seslerini duyurmaya çalışıyor. İlerleyen saatlerde fabrikanın önüne gelen Polis ekipleri, işçilerden eylemlerine son vermesini istedi. İşçi direnişinin ne kadar süreceği ise henüz bilinmiyor.