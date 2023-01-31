Gebze'de 'para karşılığı' dava baktığı iddia edilen savcı gözaltında

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 20:39

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 20:39

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görevli Cumhuriyet Savcısı F.A.’yı gözaltına aldı. İddiaya göre, Antalya’da yaşayan bir yurttaş, daha önce Antalya’da görev yapan savcı F.A.’nın para karşılığında bir davaya baktığı yönünde şikayette bulundu.

Polisin soruşturmasının ardından savcı F.A., gözaltına alındı.

Savcı F.A.’nın emniyet müdürlüğünde işlemleri devam ediyor.