Gebze'de 'para karşılığı' dava baktığı iddia edilen savcı gözaltında

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Cumhuriyet Savcısı F.A. bir yurttaşın para karşılığında bir davaya baktığı yönündeki şikayeti üzerine gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 20:39
Gebze'de 'para karşılığı' dava baktığı iddia edilen savcı gözaltında
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görevli Cumhuriyet Savcısı F.A.’yı gözaltına aldı. İddiaya göre, Antalya’da yaşayan bir yurttaş, daha önce Antalya’da görev yapan savcı F.A.’nın para karşılığında bir davaya baktığı yönünde şikayette bulundu.

Polisin soruşturmasının ardından savcı F.A., gözaltına alındı.

Savcı F.A.’nın emniyet müdürlüğünde işlemleri devam ediyor.


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