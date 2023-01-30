Boğaziçi eylemlerine ilişkin savcı mütalaasını açıkladı

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 15:56

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 16:24

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 6'ncı duruşmada, sanıkları ve şikayetçileri avukatları temsil etti.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, olay günü Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin üniversiteden çıkış yaptığı esnada makam aracının önüne geçilerek üniversiteden çıkışının engellendiği iddia edilerek bu hususun 5 Ekim 2021 tarihli görüntü inceleme ve tespit tutanağıyla tespit edildiğini belirtti.

Araç içerisinde rektör İnci'nin ve şoförü Şenol Aydın'ın bulunduğu birden fazla kişiyle birlikte "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçunu işledikleri için zincirleme suç hükümlerinin uygulanması istendi.

Sanıkların kanuna aykırı bir eylem gerçekleştirdikleri, tüm ikazlara rağmen dağılmamakta ısrar ettikleri belirtilen mütalaada, eylemlerin son bulması için göstericilere müdahale eden üniversitede görevli güvenlik görevlisi Faruk Kardoğan'ın ise görevini yapmasını engelledikleri belirtilen sanıkların cezalandırılması talep edildi. Öğrencilerden Caner Perit Özen'in güvenlik görevlisi Faruk Kardoğan'ın boğazını sıkarak yaraladığı da mütalaada yer aldı.

CEZA İSTEMLERİ

Mütalaada, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılma", "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 12 öğrenci için 3 yıl 6 aydan 21 yıla kadar hapis talep edildi.

Öğrencilerden Ersin Berke Gök için "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılma", "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "Kamu malına zarar verme" suçlarından 4 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapsi istendi.

Öğrenci Eftelya Koyuncu için de "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılma", "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 4 yıl 8 aydan 23 yıl 4 aya kadar hapsi istendi. Duruşma, öğrenci avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için 3 Şubat'a ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci 'mağdur', özel güvenlik görevlileri Faruk Kardoğan, Alparslan Çepni ve makam şoförü Şenol Aydın 'müşteki', 2'si tutuklu 14 öğrenci ise 'şüpheli' olarak yer aldı.

İddianamede, olay günü makam arabasına binmek isteyen Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin öğreciler tarafından önünün kesildiği, İnci'nin özel güvenliklerin yardımıyla makam aracına bindirilmesinin sağlandığı ve araç ilerlediği esnada çevresinin sarılarak geçişinin engellendiği kaydedildi.

Öğrencilerin slogan attığının belirtildiği iddianamede, özel güvenlik görevlileri ile öğrenciler arasında kısa süreli arbede yaşandığı ve tüm uyarılara rağmen öğrenci Berke Gök'ün makam aracının kaputunun üstüne çıktığı ve bekleyen grubu provoke edecek şekilde zıpladığı aktarıldı.

İddianamede yer alan şikayet dilekçesinde öğrenci Perit Özen'in, makam aracından öğrenci Berke Gök'ü indirmeye çalışan özel güvenlik görevlisi Faruk Kardoğan'ı boğazından sert bir şekilde sıkarak geriye doğru çektiği öne sürüldü.

İddianamede, 14 şüphelinin '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Görevini yaptırmama için direnme' ile 'Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçlarından 5 yıl 3 aydan 25,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Tutuklu öğrenciler Berke Gök ile Caner Perit Özen 7 Ocak 2022'deki duruşmada tahliye edilmişlerdi.