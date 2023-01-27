Gece diyalize giriyor gündüz pedal çeviriyor

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 07:11

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 07:11

Hafize Kovan’a 3.5 yaşındayken, albümin adlı proteinin vücuttan idrara çok fazla miktarda geçmesi ile oluşan ve bir veya iki böbreğin de hasar görmesi anlamına gelen nefrotik sendrom teşhisi konuldu. 12 yaşındayken babasından böbrek nakli yapılan Kovan, normal yaşamına devam ederken 1.5 yıl sonra hastalığının tekrarladığını öğrendi. 27 yıl önce diyalizle tanışan Kovan, hastalığına rağmen diş teknisyenliği yaptığı laboratuvardaki yoğun mesaisinin ardından haftada üç gün koşu antrenmanlarına katılıyor. Çok sayıda madalyanın sahibi olan Kovan, 12 Mart’ta yapılacak Uluslararası Maraton İzmir yarışı için hazırlık yapıyor.

“HAFTADA ÜÇ GÜN 8 SAAT DİYALİZE GİRİYORUM”

Diyalizle yaşamayı öğrendiğini ancak sağlıklı kalmaya büyük özen gösterdiğini anlatan Hafize Kovan, “7 yıldır evde diyalize giriyorum. Daha önce merkeze gidiyordum ama uzun diyalizin daha faydalı olduğunu, yaşam kalitesini yükselttiğini öğrendim. Ailemi ikna edip ev diyalizine başladım. Ev diyalizi çok rahat, makinem bozulduğunda merkeze gitmem gerekiyor. Ama bu artık bana işkence gibi geliyor. İlk zamanlarda yanlış bir şey yapmaktan korkuyordum ama tahmin ettiğimden çabuk öğrendim. İşten çıkıp eve gidiyor, makinemi hazırlıyorum. Haftada üç gün 8 saat diyalize giriyorum. Sabah çıkışımı yapıyorum. Biraz dinlendikten sonra işe geliyorum. Haftada 6 gün yoğun çalışıyorum. Ancak çok mutluyum” diye konuştu.

HAYATTA ENGEL YOK

Bisiklet kullanmayı çok sevdiğini, sakatlık yaşayınca koşuya başladığını anlatan Hafize Kovan, “Adım Adım” oluşumu ile 8 yıldır koştuğunu ve mental olarak kendisini çok iyi hissettiğini dile getirdi. Şehir dışındaki maratonlara da katıldığını, yardım kampanyaları ile başkalarına yardım sağlamanın da mutluluğunu artırdığını söyleyen Kovan, “Amatör olarak koşuyorum. Koşmak bana çok fazla şey kattı. Kaybolmuştum, kendimi buldum. Kimse ben söylemediğim sürece benim hasta olduğumu anlamıyor. Şaşırıp, ‘Sen nasıl diyaliz hastasısın, rengin iyi, hiç yorulmuyor musun’ diye soruyorlar. Amacım, benim gibi diyalize girenlere diyalizin hiçbir şeye engel olmadığını göstermek. Kendime iyi baktığım sürece spora hep devam edeceğim” dedi.