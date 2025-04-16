Geçen yıl 112’ye gelen çağrıların yüzde 28’i asılsız çıktı: ‘Yalan çağrı’ zirve yaptı

Yayınlanma: 16.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 16.04.2025 - 07:35

Anayasa Mahkemesi’nin kanun hükmünde kararname (KHK) ile düzenlenemeyeceği gerekçesiyle iptal ettiği maddeleri içeren “torba teklif” bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Teklif ile asılsız çağrılara verilen cezalar da artırılıyor. Buna neden gerek olduğu ise Meclis’e sunulan teklife ilişkin “etki analizi” ile ortaya çıktı.

Mevcut uygulamada 112 Acil Çağrı Merkezi’ni asılsız ihbarda bulunarak meşgul ettikleri tespit edilen kişilere uygulanacak idari para cezası Kabahatler Yasası’nda düzenleniyor. “Asılsız ihbar” başlıklı maddeye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni asılsız ihbarda bulunarak meşgul ettikleri tespit edilen kişilere mevcut durumda il valileri tarafından 2 bin 849 TL tutarında idari para cezası veriliyor. Tekerrür halinde bu ceza iki katı olarak uygulanıyor.

15 BİNE ÇIKIYOR

Meclis’e sunulan yeni düzenleme ile asılsız çağrılar için bin 500 TL, asılsız ihbarlar için ise 15 bin TL idari para cezası uygulanması, fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde ise idari para cezalarının iki katına çıkarılması sağlanıyor.

‘ASILSIZ ÇAĞRI’ YAĞMURU

Meclis’e sunulan “etki analizine” göre, 2024 yılında 112 Acil Çağrı Merkezleri’ne gelen çağrıların yüzde 34’ünü asıllı, yüzde 38’ini anons sırasında kapanan, yüzde 28’ini ise asılsız çağrılar oluşturdu. 2025 yılının ilk 3 ayında ise asılsız çağrı oranı yüzde 30 seviyelerinde bulunuyor.