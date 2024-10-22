Geçen yıl dördüz bebeklerinden üçünü kaybeden Okutucu çifti bir kez daha yıkıldı: ‘Aileye söylemeyin!’

Yayınlanma: 22.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.10.2024 - 04:00

“Yenidoğan çetesi” iddianamesinde, bir bebeğin ihmal sonucu kör olma derecesine geldiği ve bu durumun aileye söylenmemesi için doktor ve hemşirelerin aralarında konuştuğu kayıtlar yer aldı. Kocaeli’nde Hamide ve Akın Okutucu çiftçi uzun yıllar bebek sahibi olmaya çalıştı. 23 Mayıs 2023’te Özel Gebze Yüzyıl Hastanesi’nde dördüz bebek dünyaya getiren Hamide Okutucu’nun üç bebeği yaşamını yitirdi. Üç ay boyunca entübe edilen ailenin 4’üncü bebeği Cemre, 112 aracılığıyla Medilife Bağcılar Hastanesi’ne sevk edildi.

‘BOMBA GİBİ BİR ŞEY’

İddianamede şüpheliler arasında yer alan hemşire Çağla Durmuş’un bebeğin gözünün kötü durumuna ilişkin Dr. Ökkeş B. ile görüştüğü, Ökkeş B’nin Durmuş’a bebeğin durumunun kötü olması sebebiyle ameliyat edemeyeceğini belirterek “Bu bebeği daha önce tedavi etmek gerekiyormuş. Oradaki notlarından baktığım kadarıyla tabii bunu aileye siz söylemeyin. Bu bebek bence geç kalmış, ne kadar erken olursa o kadar iyi sizin açınızdan da sonra şimdi elde patlayacak bir bomba gibi bir şey” ifadeleri dosyada yer aldı. İddianamede hemşire Durmuş’un şüpheliler arasında yer alan İlker Gönen isimli doktora da bilgi verdiği, bebeğin hastaneye normalde 3 Ağustos 2023 tarihinde geldiği, iki hafta sonra muayenesi yapılması gerekirken Durmuş’un bebeğin raporunda hastaneye geliş tarihini 13 Ağustos görmesi sebebiyle 10 günlük gecikmeden dolayı gözünün kör olma derecesine geldiği kaydedildi. Gönen ile Durmuş’un konuşmalarında bebeğin dosyasında usulsüz değişiklikler yapılması için “Eğer bir şey olursa çocuğa Ökkeş B’ye de diyeceğim ayın 13’üne aynısını yaz diyeceğim. Sana hiçbir şey olmaz nasılsa diyeceğim. Sonuç olarak aniden ilerledi mi ilerledi yapacak bir şey yok” dendiği belirtildi.

İddianamede şu ifadelere yer verildi: “Örgüt üyesi Çağla Durmuş’un zarar görmemesi amacıyla ihmalden kaynaklı gözü kör olma seviyesine gelen Okutucu bebeğin dosyasında usulsüz değişiklikler yapılacağı, Fırat Sarı ve şirketi Medisense adına faaliyet gösteren bu hastanelerdeki bebek yoğun bakımlarının kapasitesinden daha fazla doldurulması sebebiyle bebeklerin sağlıklarının tehlikeye düştüğü konuşma içeriklerinden değerlendirilmiştir. Şüpheli şahısların banka hesap hareketleri incelendiğinde Çağla Durmuş ile Ökkeş B. ile arasında farklı günlerde hesap hareketinin mevcut olduğu, örgüt yöneticisi Fırat Sarı ve şirketi Medisense’nin İlker Gönen isimli örgüt yöneticisi ve Çağla Durmuş isimli örgüt üyesi ile aralarında farklı günlerde yüksek meblağlarda birçok hesap hareketinin bulunduğu tespit edilmiştir.”

SAVCILIĞA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEDİ

Okutucu çiftinin iddiasına göre, Özel Gebze Yüzyıl Hastanesi’nde sağlıklı dünyaya gelen bebekler, gereksiz yere haftalarca kuvözde kalarak hastaneden mikrop kaptı. Doktorların aileye bebeklerde mikrop olduğu ve ırsi olduğu söylediği öne sürüldü. Aile, geçen yıl Özel Gebze Yüzyıl Hastanesi yönetimi ve doktor M.F.Ş. hakkında “taksirle ölüme sebebiyet verme”, “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından suç duyurusunda bulundu. ANKA’nın haberine göre savcılık Sağlık Bakanlığı’ndan soruşturma izni istedi. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın soruşturma iznine hâlâ yanıt vermediği öğrenildi.

