Günler sonra paylaşım yapan Fahrettin Koca'ya 'yenidoğan' tepkisi
'Yenidoğan çetesi' skandalına dair sessizliği ile dikkat çeken eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir paylaşım geldi. Koca, terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen için, "Bu ülkenin insanı onun bozgunculuğuna, vatana ihanetine, teröristliğine şahittir. 15 Temmuz gecesinden daha büyük bir hesap günü var" ifadelerini kullandı.
Türkiye 'yenidoğan çetesi' skandalını konuşurken sabah saatlerinde FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğü öğrenildi.
Gazeteci Murat Yetkin bugünkü yazısında, kamuoyunun gündemindeki 'Yenidoğan çetesi'ne ilişkin soruşturmanın, "İçeriden sızıntı olup olmadığının bilinmemesi" gerekçesiyle dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bile saklandığını iddia etmişti.
Koca, FETÖ lideri Gülen'in ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu ülkenin insanı onun bozgunculuğuna, vatana ihanetine, teröristliğine şahittir. 15 Temmuz gecesinden daha büyük bir hesap günü var" ifadelerine yer verdi.
Bu ülkenin insanı onun bozgunculuğuna, vatana ihanetine, teröristliğine şahittir. 15 Temmuz gecesinden daha büyük bir hesap günü var.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 21, 2024
Koca'nın paylaşımı kısa sürede tepkilere neden oldu. Kullanıcılar paylaşımın altına, "Yenidoğan Çetesi ile ilgili açıklama yapman gerekiyor sayın bakan" şeklinde yorumlar yaptı.
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