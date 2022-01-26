Gediz Deltasının Unesco yolunda: Mavişehir'de Flamingo Doğa Parkı kuruluyor

26 Ocak 2022 Çarşamba, 11:15

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Mavişehir’de su taşkınlarını sona erdiren Mavişehir Kıyı Rehabilitasyon Projesi’ni tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, alana Flamingo Doğa Parkı’nı kurmaya hazırlanıyor. Bostanlı Balıkçı Barınağı’ndan başlayan ve kuzeye doğru Mavi Ada bölgesini içine alan 1,3 kilometrelik sahil bölgesinde oluşturulacak Flamingo Doğa Parkı, bölgedeki kuş popülasyonu için yeni yaşam alanları yaratacak. Park kentlinin doğayla bütünleşmesini ve kuş türlerini yakından gözlemlemesini sağlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, parkın yapımı için önümüzdeki aylarda ihaleye çıkacak.

'DOĞA, KENT YAŞAMININ BİR PARÇASI'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, doğaya dair politika üretmenin ve uygulamanın yerel yönetimlerin asli görevlerinden biri olduğunu vurguladı. 35 Yaşayan Park’ı şehrin çeperindeki Meles Vadisi, Gediz Deltası, Yamanlar Dağı, Flamingo Doğa Parkı ve Yarımada’da Olivelo Alanı’ndan başlamak üzere tüm il geneline yayacaklarını ifade eden Soyer, “Olivelo Ekolojik Yaşam Parkı’nda çalışmalarımız devam ediyor. Flamingo Doğa Parkı’mızı, UNESCO Dünya Doğa Mirası listesine alınması için resmi başvuruda bulunduğumuz deltanın başlangıç noktasını oluşturan Mavişehir’de kuruyoruz. Gediz Deltası ve Flamingo Doğa Parkı, Yaşayan Parklar projesinin odak noktalarından biri. Buradan Gediz’e bir koridor oluşturacağız. Binlerce canlı türüne ev sahipliği yapan ve kentin yanı başındaki bu doğal miras artık kent yaşamının bir parçası olacak” dedi.

ÇOCUKLAR İÇİN AYRICALIK

Flamingo Doğa Parkı’nın içinde yer alacak 3 bin 700 metrekarelik oyun alanında ayrıca doğa bulmacaları bölümü olacak. Deltada yaşayan karabatak, sumru, flamingo, tepeli pelikan gibi kuş türlerine ev sahipliği yapacak parkta, bu kuş türlerinin aynı zamanda gerçek ölçülerine uygun maketleri yer alacak. Parkı gezenler hem bu kuş türleri hem de maketleri ile karşılaşarak keyifli vakit geçirecek. Flamingo Doğa Parkı’na 41 farklı türde 85 bin bitki dikilecek.

Flamingo Doğa Parkı’nı ziyaret eden çocuklar için oyun alanı da kurulacak. Bu alanda çocukların Gediz Deltasında yer alan biyolojik çeşitlilik, doğal zenginlik ve kültürel miras hakkında bilgi edinirken, çevresine dair farkındalık geliştirmesi ve doğanın korunması konusunda bilinçlendirilmesi oyunlaştırılarak sağlanacak. Oyun parkının yapımında yerel ve doğal malzeme kullanılacak.