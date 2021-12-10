Gediz için ortak akıl

10 Aralık 2021 Cuma, 06:39

İki başkan, Gediz Havzası’nda yaptıkları çalışmalar, hedefler ve sorunlar konusunda birbirine bilgi aktardı. Başkanlar ayrıca Turgutlu Belediyesinin ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin birlikte yapılabileceği ortak projeler ve işbirlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Akın ve Soyer görüşme sırasında Türkiye’nin uluslararası öneme sahip sulak alanlardan birisi olan Gediz Havzası’nın korunması sürecinde belediyelerin ortak akıl ile hareket etmesine mutabık kaldı. Gediz Havzası’nı temizlemek, kirletilmesini engellemek ve korumak için ne gerekiyorsa yapacaklarının altını çizen Başkan Çetin Akın, “En önemli ve en verimli sulak alanı Gediz’in korunması başta olmak üzere çevremizin ve vatandaşımızın sağlığı için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ile ortak akılla çalışmaya, güzel bir işbirliği sağlamaya karar verdik. Doğru politikalar izleyerek can damarımız Gediz’i eski haline kavuşturacağız” dedi.