Gediz’de mahkeme kalemine saldırı: Şahıs tutuklandı
Kütahya’nın Gediz ilçesinde bulunan adliye binasında bir şahıs mahkeme kalemine saldırdı.
Gediz 1. Asliye Ceza Mahkemesinde duruşma için bekleyen A.Y. isimli şahıs, henüz belirlenemeyen bir sebeple mahkeme kalemine girerek personele saldırı girişiminde bulundu.
Adliye personeli ve adliye polisi, saldırıya hızla müdahale ederek A.Y.’yi etkisiz hale getirdi. Şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşanan saldırı girişiminde herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmezken mahkeme kaleminde bulunan bazı malzemeler zarar gördü
Olayın ardından gözaltına alınan A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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