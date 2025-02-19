Gediz’de mahkeme kalemine saldırı: Şahıs tutuklandı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde bulunan adliye binasında bir şahıs mahkeme kalemine saldırdı.

Gediz’de mahkeme kalemine saldırı: Şahıs tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 19.02.2025 - 11:17

Gediz 1. Asliye Ceza Mahkemesinde duruşma için bekleyen A.Y. isimli şahıs, henüz belirlenemeyen bir sebeple mahkeme kalemine girerek personele saldırı girişiminde bulundu.

Adliye personeli ve adliye polisi, saldırıya hızla müdahale ederek A.Y.’yi etkisiz hale getirdi. Şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşanan saldırı girişiminde herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmezken mahkeme kaleminde bulunan bazı malzemeler zarar gördü

Olayın ardından gözaltına alınan A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Gediz #Adliye
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