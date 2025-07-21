Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini bildirdi. Peki, Gelecek Partisi Milletvekili Doğan Demir kimdir? Doğan Demir neden istifa etti?

DOĞAN DEMİR KİMDİR?

Doğan Demir, 1973 yılında Muş Varto'da dünyaya gelmiş ilk ve ortaokulu Varto'da, liseyi Adana Yapı Meslek Lisesi Makina Bölümü’nde bitirmiş, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler mezunudur. Askerlik görevini üstün hizmet belgesi alarak tamamlamıştır.

1992 yılında CHP yeniden kurulurken Kocaeli Derince' de kurucu gençlik kolları başkanı olarak uzun yıllar görev yapmış, daha sonra İl Sekreterliği, Başkan Yardımcılığı, 2004- 2009 yılları arasında Belediye Meclis Üyeliği yapmıştır.

2009- 2013 yılları arasında Türkiye'nin en büyük ve örgütlü Alevi kurumu olan Alevi Kültür Dernekleri Kocaeli Şube Başkanlığı, 2013- 2019 yılları arasında da Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanlığı’nı yapmıştır. Aynı zamanda Alevi kurumlarının çatı kuruluşu olan Alevi Bektaşi Federasyonu’nda Genel Sekreterlik görevini yürütmüştür.

2019 yılı Aralık ayında kurulan Gelecek Partisi kurucuları arasında yer almış, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcılığı, Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkanlığı görevini yapmış ve şu anda da Parti Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir. Evli, iki çocuk ve iki torun sahibidir.

30 yıldır ticaret ile uğraşmakta, iş insanı, biri aile şirketi, diğeri de iki ortaklı farklı iş alanlarını içinde barındıran iki firmanın sahibidir. 28. Dönemde İstanbul Milletvekili seçilmiştir. TBMM Çevre Komisyonu Üyesidir.

DOĞAN DEMİR NEDEN İSTİFA ETTİ?

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini bildirdi.

Demir, "19 Aralık 2019 tarihinde kurucuları arasında yer aldığım Gelecek Partisi’nden ayrıldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım." dedi.

"BU AYRILIĞI GEREKLİ GÖRDÜM"

Paylaşımının devamında Demir, özetle şu ifadelere yer verdi:

"Geldiğimiz noktada sürdürülebilir bir siyasi zemin kalmadığından ve yaklaşık iki yıldır tüm uyarılarımıza rağmen ortak bir alan oluşturulamadığından bu ayrılığı gerekli gördüm."

TBMM'DE BAĞIMSIZ VEKİL SAYISI 14'E YÜKSELDİ

Öte yandan Demir'in istifasıyla TBMM'deki bağımsız milletvekili sayısı 14'e yükselirken, Yeni Yol Grubu'nun milletvekili sayısı 21'e düştü.

TEMURCU VE ŞAHİN DE İSTİFA ETMİŞTİ

Ayrıca geçtiğimiz günlerde parti kurucularından İstanbul Milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin de partilerinden istifa ettiklerini duyurmuştu.