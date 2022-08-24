Geleneksel Rahvan At Yarışları’na sayılı günler kaldı

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:00

Turgutlu Belediyesi, 30 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri kapsamında Geleneksel Rahvan At Yarışları’nda da gerçekleştirecek. Rahvan Atçılar Derneği ile birlikte düzenlenecek yarış kapsamında 120 Rahvan atı kıyasıya mücadele edecek.

4 Eylül Pazar günü saat 12:00’da Irlamaz Rekreasyon Alanı 2. Etap’ta başlayacak yarışları tüm yurttaşları davet eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Tıpkı yağlı güreşler, deve güreşleri ve cirit yarışlarında olduğu gibi ata sporlarımızı ve geleneklerimizi Turgutlu’muza yakışır şekilde yaşatıyoruz. Pandemi sebebiyle geçtiğimiz yıllarda düzenleyemediğimiz Rahvan At Yarışları’nı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Turgutlu’muzun kurtuluşunun 100. yılını coşkuyla, gururla kutlayacağımız Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerimizde gerçekleştireceğiz. Geleneksel Rahvan At Yarışları’na tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.