Gelin arabası küle döndü

Aydın’ın Buharkent ilçesinde seyir halindeki gelin arabasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İHA
11 Eylül 2022 Pazar, 21:37
Gelin arabası küle döndü
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığı önünde bir otomobilin yandığı ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Buharkent İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gelin arabasındaki yangını söndürürken araç kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.


aydın Buharkent

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler