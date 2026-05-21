Gelin Kayası'ndaki içkili görüntülere adli işlem

Giresun'un efsaneleriyle öne çıkan turizm destinasyon alanlarından Gelin Kayası'ndaki seyir terasına gelen M.A., burada içki içtiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı.

Şahsın paylaşımında, "Filistin'e destek için buraya geldim" ifadelerine yer verdiği görüldü.

Paylaşımın ardından harekete geçen emniyet ekipleri, şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı.

İŞLEM BAŞLATILDI

Edinilen bilgilere göre, şüpheli M.A. hakkında, toplumun hassas olduğu bir konuda yaptığı paylaşım nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem başlatıldı.

Adliyeye sevk edilen şahsın, çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan adli sürecin sürdüğü bildirildi.