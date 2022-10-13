Gelir Vergisi Kanunu’nda değişiklik teklifine tepki: İşçileri ilgilendiren düzenleme yok!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görülmeye başlanan ‘Gelir Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapan torba kanun teklifini CHP'li vekiller 'işçileri ilgilendiren gelir vergisi düzenlemesi' olmadı gerekçesiyle protesto etti.

İZMİR / Cumhuriyet
13 Ekim 2022 Perşembe, 13:07
Gelir Vergisi Kanunu’nda değişiklik teklifine tepki: İşçileri ilgilendiren düzenleme yok!
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Yeni Yasama yılı kapsamında Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı.

Görüşmede CHP milletvekilleri Süleyman Girgin, Cavit Arı, Kamil Okyay Sındır ve Lale Karabıyık taslağa karşı çıktı.

Yasada tasarısında işçileri ilgilendiren düzenleme olmadığı ifade eden vekiller dövizlerle görüşmeleri protesto etti.

“Holdinglerin vergileri bir gece yarısı sıfırlanırken işçinin sırtındaki vergi yükü büyüdükçe büyüyor” diyen vekiller, “İşçinin Sırtındaki Vergi Yükü Büyüdükçe Büyüyor!”, “Dilim dilim soyuluyoruz”, “Vergi Dilimi Soygununa Son!”, “Gelirde Adalet, Vergide Adalet”yazan dövizler açarak tasarıya karşı çıktı.

Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Twitter’dan “Gelir eşitsizliği yetmezmiş gibi vergi adaletsizliği ile işçilerin ekmeği çalınıyor. Vergi dilimlerinin düşük tutulmasıyla işçiler dilim dilim soyuluyor. Gelir Vergisi Dilimleri Güncellensin!” ifadeleriyle vergide adalet istedi.


Süleyman Girgin Lale Karabıyık Kamil Okyay Sındır

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