Gemi trafiği askıya alındı, bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönlü olarak durduruldu. Hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri de iptal edildi.
İstanbul Boğazı'nda Rumelikavağı'nın kuzeyinde görüş mesafesinin sıfıra yakın olması nedeniyle gemi trafiği, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce çift yönlü askıya alınarak geçici olarak durduruldu.
VAPUR SEFERLERİ DE YAPILAMIYOR
İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri de iptal edildi.
Şehir Hatları A.Ş.'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Beykoz-Sarıyer ve Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı seferlerinin sis nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği belirtildi.
Anlık güncellenen iptal seferlerin "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yaşar Okuyan CHP'den ihraç edildi
- Seçimler için bir tarih öne çıktı, slogan belli
- Yaşar Okuyan kimdir, nereli, kaç yaşında?
- Kuzey Anadolu fay hattında endişelendiren tablo
- Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama
- Gökten sağanak şeklinde balık yağdı!
- Bomba 'Sedat Peker' iddiası!
- CHP'den Soylu'ya zehir zemberek yanıt
- Siz buna hazırlık mı diyorsunuz
- 'YSK'ye verilmiş bir görev var'