Gemideki metan gazından zehirlenen balıkçılar toprağa verildi

Soçi açıklarında gemideki metan gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 3 balıkçıdan 2'si Samsun'da toprağa verildi.

AA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 18:30
Gemideki metan gazından zehirlenen balıkçılar toprağa verildi
Abone Ol google-news

Rusya'nın Soçi kenti açıklarında avlanan balıkçı teknesinde zehirlenen 3 balıkçıdan 2'sinin cansız bedeni Samsun'un Terme ilçesinde defnedildi.

Balıkçı teknesiyle dün Ünye Limanı'na getirilen ve Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırılan balıkçılar Cengiz Demirci (30) ve Emrah Bakırcı'nın (24) cenazeleri, işlemlerin tamamlanmasının ardından Terme ilçesine getirildi.

Göz Atın
Batan gemide çalışan mürettebatın son görüntüleri ortaya çıktı

Batan gemide çalışan mürettebatın son görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Boğazı'nda çarpışan iki gemide hasar oluştu

İstanbul Boğazı'nda çarpışan iki gemide hasar oluştu

Demirci ve Bakırcı, Terme Cumhuriyet Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Çangallar Mahallesi Haydar Ağa mevkisindeki mezarlıkta toprağa verildi.

METAN GAZINDAN ZEHİRLENDİLER

Uluslararası sularda avcılık yapmak üzere gerekli izinleri alan balıkçı teknesi, yaklaşık 2 ay önce Ünye Limanı'ndan Karadeniz'e açılmış, Soçi açıklarında avlanan teknede görevli Caner Gürkan, Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı, 3 gün önce ambarda temizlik yaptıkları sırada havalandırmadan sızan metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetmişti.

Gazdan etkilenen 2 kişi ise Soçi'deki hastanede tedavi altına alınmıştı.


gemi haberleri

İlgili Haberler

Marmara Denizi'nde batan gemiyle ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi

Marmara Denizi'nde batan gemiyle ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi
Bir mürettebatın daha yeri belirlendi... Marmara Denizi'nde batan gemiden yeni ayrıntılar

Bir mürettebatın daha yeri belirlendi... Marmara Denizi'nde batan gemiden yeni ayrıntılar
Marmara Denizi'nde 5 gün önce batan geminin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

Marmara Denizi'nde 5 gün önce batan geminin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu'ndan Akşener'e yanıt: 'Artık muhatap almayacağım'

İmamoğlu'ndan Akşener'e yanıt: 'Artık muhatap almayacağım'
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu 2024?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu 2024?
Kritik görüşme sona erdi... Lütfü Savaş'tan ilk açıklama

Kritik görüşme sona erdi... Lütfü Savaş'tan ilk açıklama
Londra Moda Haftası’nda 20 özel Türk tasarımı… Diyarbakırlı öğrenciler için podyuma çıktılar

Londra Moda Haftası’nda 20 özel Türk tasarımı… Diyarbakırlı öğrenciler için podyuma çıktılar
Atatürk karşıtı Necmettin Mermer, MHP'den aday oldu!

Atatürk karşıtı Necmettin Mermer, MHP'den aday oldu!
Midilli adasına nasıl gidilir? Midilli adası nerede, gezilecek yerler, feribot fiyatları ne kadar?

Midilli adasına nasıl gidilir? Midilli adası nerede, gezilecek yerler, feribot fiyatları ne kadar?
Kılıçdaroğlu’ndan sert yanıt: ‘Erdoğan’a mecbur değilsiniz’

Kılıçdaroğlu’ndan sert yanıt: ‘Erdoğan’a mecbur değilsiniz’
Kızlarını kendi gibi yetiştiriyor… Sinemanın aksiyon yıldızı Sylvester Stallone kızlarına askeri eğitim aldırıyor

Kızlarını kendi gibi yetiştiriyor… Sinemanın aksiyon yıldızı Sylvester Stallone kızlarına askeri eğitim aldırıyor