Bir mürettebatın daha yeri belirlendi... Marmara Denizi'nde batan gemiden yeni detaylar

Yayınlanma: 19.02.2024 - 10:01

Güncelleme: 19.02.2024 - 10:18

Marmara Adası Badalan Limanı'ndan, Gemlik Limanı'na gitmek üzere 14 Şubat'ta saat 20.30’da kalkış yapan, bin 250 ton mermer tozu yüklü 'BATUHAN A' isimli gemiden 15 Şubat'ta saat 06.32’de acil durum sinyali alındı, 07.12'de ise sinyal kesildi. Karacabey ilçesinin kuzeyinde 4 mil açıkta batan gemiyi arama kurtarma çalışmalarını koordine etmek için Mudanya ve Karacabey ilçelerinde Bursa Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında kriz merkezi oluşturuldu

AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, deniz polisi, jandarma, UMKE, ANDA, AKUT VE NAK ekipleri tarafından toplam 6 kurtarma botu, 28 araç ve 1 Sahil Güvenlik korvetinden oluşan 275 personelle kurtarma çalışmaları başlatıldı. Arama kurtarma faaliyetlerine 1 Sahil Güvenlik korveti, 3 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 1 Sahil Güvenlik uçağı, 1 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı keşif karakol uçağı, 2 Kıyı Emniyet botu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arama kurtarma gemisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mayın gemisi, ROV cihazı bulunan deniz polisi ekibi ve Kıyı Emniyeti’nin unsuru olan Nene Hatun römorkörü ile RHIB bot da katıldı.

MARMARA'NIN 51 METRE ALTINDA

İzmit Körfezi'nde bulunan araştırma gemisi TCG ÇUBUKLU ile Erdek Deniz Üs Komutanlığı'nda görevli mayın avlama gemisi TCG AYVALIK ile Karadeniz açıklarındaki arama-kurtarma gemisi TCG AKIN da destek için bölgeye ulaştı. Yine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 Seahawk helikopteri Çanakkale Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 AS532 tipi helikopter de bölgeye hareket etmek üzere Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda hazır bekletilirken, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, BATUHAN-A isimli kargo gemisindeki 6 mürettebatı arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Deniz Kuvvetleri'nin, sonar cihazıyla gemiyi 51 metre derinlikte tespit ettiği belirtildi. Su altından kaydedilen görüntülerde, geminin yan yatmadığı ve seyir halindeymiş gibi batarak deniz tabanına düz şekilde oturduğu görüldü. Battığı pozisyonun arama-kurtarma çalışmalarını kolaylaştıracağı değerlendirilen geminin 3 boyutlu modellemesi de yapıldı.

1 MÜRETTEBATIN DAHA YERİ BELİRLENDİ

Deniz Kuvvetleri dalgıçları, gemi enkazında sonar cihazıyla tespit edilen 2 cenazeden 1’ine daha ulaşmak için, TCG AKIN’dan, 51 metre derinlikteki batık gemiye dalış gerçekleştirdi. Aşçı Zeynep Kılınç’ın cenazesinin bulunduğu kaptan köşkünün altında olduğu değerlendirilen cenazeye ulaşmak için süren çalışmalara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın özel eğitimli 19 dalgıcının katıldığı, Kıyı Emniyeti’ne bağlı 11 dalgıcın da acil müdahale için Nene Hatun römorköründe hazır beklediği öğrenildi.

BATMA NEDENİ

Öte yandan geminin kayıp 4 mürettebatının ise batma anına kadar, fırtına nedeniyle havalanıp tehlike oluşturan brandayı düzeltmeye çalıştıkları ve bu nedenle geminin güverte kısmında oldukları tahmin ediliyor. Bin 300 ton yük kapasiteli ticari geminin, bin 250 tonluk normal yükle seyir halindeyken batmasının nedeni olarak, gemide taşınan mermer tozunun üzerinin kapatıldığı ve sabitlenmeyen brandanın, fırtınada bir kısmının havalanarak yükün üzerine deniz suyunu taşıdığı, aynı zamanda yağışın, üzeri açılan mermer tozuna direkt temasıyla, yükün artan ağırlığının geminin dengesini bozduğu belirtiliyor. Böylece ağırlığı artarak dengesi bozulan geminin, yan yatıp su almaya başlayarak battığı ihtimali üzerinde duruluyor. Gemide yağcı olarak görev yapan Hüseyin Tutuk isimli gemicinin kaydettiği görüntülerde de geminin üzerindeki mavi brandanın sabitlenmediği ve fırtınayla açıldığı görüldü.

SORUŞTURMA 4 SAVCI TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR

Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası’nın güneybatısında batan, 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmaları 4’üncü gününde sürerken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde, Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı ve 2 Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütüldüğü kaydedildi. Deniz kaza kırımında yetkin bilirkişi görevlendirildiğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “15.02.2024 günü Karacabey İlçesi Kuzeyi (Kurşunlu Mevkii) açıklarında batan ‘Batuhan A’ isimli ticari gemi ile ilgili olarak Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında; Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yapılan araştırmalar neticesinde ‘Batuhan A’ isimli gemide 6 mürettebatın olduğunun tespit edildiği, geminin enkazının batış noktasında bulunduğu, arama ve kurtarma faaliyetleri neticesinde gemi enkazında Zeynep Kılınç isimli vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmış olup, ölü muayene ve otopsi işlemleri yapılarak ailesine teslim edilmiştir.

Diğer kayıp mürettebatı arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği, soruşturmanın Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı ve 2 Cumhuriyet Savcısı tarafından titizlikle yürütüldüğü, olayın aydınlatılması ve varsa sorumlularının tespit edilebilmesi için deniz kaza kırımında yetkin bilirkişi görevlendirildiği, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

MİDYE AĞLARI İHTİMALİ

Öte yandan Kurşunlu Mahallesi ile Yeniköy Mahallesi arasında bulunan Karacabey midye çiftliğinde de dalış yapıldı. Geminin battığı bölgenin güneyinde kalan, batan gemiye 6, kıyıya ise 1 kilometre mesafedeki bölgede, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı'na bağlı 5 kişilik dalgıç timinden 2 dalgıç, bottan 20 metreye dalış gerçekleştirdi. Kayıp mürettebatın, dalgalarla kıyıya doğru sürüklenerek, midye çiftliğindeki ağlara takılma ihtimali değerlendiriliyor.

AİLELERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Kayıp 5 mürettebatın ailelerinin Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki bekleyişi sürerken, AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi'nde çalışmaları yerinde takip eden Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, onlara bilgi verdi.

KAYIP MÜRETTEBATIN KAMARALARI GÖRÜNTÜLENDİ

Marmara Denizinde seyir halindeyken olumsuz hava koşulları nedeniyle Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası’nın güneybatısında batan, 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmalarına devam edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın özel eğitimli dalgıçları, TCG AKIN’dan 7 dalış gerçekleştirirken, batık gemi enkazının su altında kaydedilen görüntüleri de yayınlandı. ‘BATUHAN A.’ isimli ticari geminin mürettebat kamaralarının bulunduğu, güvertenin sancak koridoru görüntülere yansıdı. Ana güvertenin aşağısında yer alan kamaraların koridorunda yapılan aramada herhangi bir ize rastlanmadı.