Marmara Denizi'nde 5 gün önce batan geminin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

Yayınlanma: 19.02.2024 - 16:21

Güncelleme: 19.02.2024 - 16:21

Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu görüntüleme cihazlarıyla belirlenen gemiyle ilgili çalışmaların 5. gününde de çok sayıda personel sahada görev yapıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Akın gemisinde görevli dalgıçlar, 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan kargo gemisinin enkazına sekizinci kez dalış gerçekleştirdi.

"ARAMA FAALİYETİNİ SÜRDÜRECEKLER"

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, arama çalışmalarının devam ettiğini aktararak "Bugün saat 09.45'te sekizinci dalış başladı. Dalgıçlar, geminin makine dairesine girmeye çalışacaklar. Orada arama faaliyetini sürdürecekler" dedi.

Balıkesir kıyılarında da arama ve tarama faaliyetlerinin hız kazandığını aktaran Demirtaş, "Dronlarla kıyıdaki tarama çalışmaları da sürdürülüyor. Havadan uçak ve helikopter, karadan ekipler ve denizden de botlarla arama çalışmaları büyük bir dikkatle devam ediyor" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı. Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenmişti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubatta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni, dalgıçlar tarafından çıkarılmıştı.