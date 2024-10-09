Genç avukatlardan CMK nöbeti

Yayınlanma: 09.10.2024 - 17:33

Güncelleme: 09.10.2024 - 20:41

İstanbul Barosu Genç Avukatlar Merkezi, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince yapılan zorunlu müdafilik görevlendirmelerindeki ücret tarifesinin 2025 yılı için Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne (AAÜT) eşitlenmesi talebiyle 1 Ekim'de İstanbul Adliyesi önünde eylem yapmış, eyleme Baro Başkanı Filiz Saraç ile çok sayıda avukat da katılmıştı.

Filiz Saraç, 1 Ekim'deki açıklamasında vekillik hizmetinin kamu görevi niteliğinde olduğuna vurgu yapmış, bu hizmet karşılığında Adalet ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen tarifeye göre ücret ödendiğini kaydetmişti.

Saraç, CMK avukatlarına verilen ücretin mevcut ekonomik şartların altında olduğunun da altını çizmişti.

ÇAĞRI YAPILMIŞTI

Genç Avukatlar ise CMK ücretlerinin, 2025 yılı asgari ücretle eşitlenmesi için her gün İstanbul Adliyesi önünde 2 saatlik 'CMK Nöbeti' tutacaklarını duyurmuş ve meslektaşlarına da bu eyleme destek olmaları için çağrıda bulunmuştu.

SADECE 12 AVUKAT KATILDI

Bugün saat 15.00-17.00 arasında adliye önünde toplanan Genç Avukatlar Merkezi üyesi avukatlarının eylemine katılım ise dikkat çekti.

Dünyanın en büyük barosu olan ve en fazla üyeye sahip İstanbul Barosu'nda CMK sistemine kayıtlı avukat sayısı 26 bin 41 iken, bugünkü eyleme sadece 12 avukat katıldı.

Genç avukatlar, bugün yaptıkları eylemde ne baro başkanından ne de barodan herhangi bir temsilciden destek görmedi.

DESTEKSİZ KALDILAR

Avukatların, nöbete başladıklarında birbirleriyle haberleşmek için kurulan çok sayıda katılımcısı olan mesajlaşma uygulamasındaki gruba da videolu bilgi mesajı gönderdikleri ve meslektaşlarından destek bekleri de öğrenildi.