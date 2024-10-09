Kadın avukatlardan adliye önünde kadın cinayetlerine karşı eylem: Politika üreticileri tarafından teşvik ediliyor

Yayınlanma: 09.10.2024 - 13:23

Güncelleme: 09.10.2024 - 13:23

İstanbul'da kadın avukatlar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde, kadın cinayetleri, taciz, istismar olaylarına karşı bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Avukatlar adına açıklama yapan avukat Esra Bilen, "İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı ile hız kazanan süreç ile kadına karşı şiddet, politika üreticiler tarafından adeta teşvik edilir hale gelmiştir" diyerek başladığı açıklamasında, Fatih'te 19 yaşlarında olan Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'in katledilmesi ve Beyoğlu'nda bir kadının iki erkek tarafından sokak ortasında cinsel saldırıya uğraması olaylarının bu politikaların bir sonucu olduğunu belirtti.

"İŞLEYEN KADAR ENGELLEMEYEN DE SORUMLUDUR"

Avukat Bilen, "Kadın cinayetlerine engel olmak isteseler katilleri, failleri saklamaz etkili bir soruşturma ve adil bir şekilde yargılama ile engel olurlardı. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında bile önce intihar eden erkeğe yer verilmiş, kadınlar 'ikincil kayıplarmış' gibi sıralanmış iradesi ortaya çıkmıştır. Kadınlar vahşice öldürülmüştür. Bir başka kadın ise iki erkek tarafından sokakta cinsel saldırıya uğramıştır. Bu cinayetleri ve suçları sadece işleyenler değil görüp engellemeyenler de suça katılmışlardır. Bu suçun tek faili yoktur. İşleyen kadar engellemeyenler de sorumludur, yargılanmalıdır, ceza almalıdır" dedi.

"ANCAK KAMUOYU BASKISIYLA GEREKEN YAPILIYOR"

Özellikle kadın ve çocuklara karşı işlenen suçlarda, ancak kamuoyu baskısı ile gereken yaptırımların yapıldığını kaydeden avukat Esra Bilen, "İşte tam da bu nedenle İstanbul Barosu'nun sorumluluğu daha da artmaktadır. İstanbul Barosu kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçların takipçisi olacak ve faillerin cezasız bırakılmasına engel olacak olan kamu oyunun gücü ile süreci takip edecektir. İstanbul Barosu avukatları olarak toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadelemizi sürdüreceğiz, kadına karşı şiddete karşı sessiz kalmayacağız, cezasızlıkla artan kadın cinayetlerinde payı olan tüm sorumluların yargılanması için takipçisi olacağız" diye konuştu.