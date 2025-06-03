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Genç futbolcu, kaza kurbanı oldu!

Genç futbolcu, kaza kurbanı oldu!

3.06.2025 10:23:00
Güncellenme:
DHA
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Genç futbolcu, kaza kurbanı oldu!

Iğdırspor'un altyapısında futbol oynayan 15 yaşındaki Ali Haydar Gürel, motosikletiyle hafif ticari araca çarptığı kazada hayatını kaybetti.

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Taşburun köyü yakınlarında dün yaşanan kazada, Ali Haydar Gürel (15) yönetimindeki motosiklet, hafif ticari araçla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Gürel, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ali Haydar Gürel doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

Iğdırspor altyapısında futbol oynadığı belirlenen Gürel'in Karakoyunlu ilçesine bağlı Kacerdoğanşalı köyünde bugün toprağa verileceği öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #kaza #Iğdır #Futbolcu

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