Aydın'da genç bir kadın traktör kazasında hayatını kaybetti
Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu ağır şekilde yaralanan genç kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaza, Aydın’ın Bozdoğan ilçesi Tütüncüler Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.S. (53) yönetimindeki 27 SF 171 plakalı traktör virajı alamayarak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkararak devrildi. Traktörde bulunan şahıslardan F.Ö. (20) ve Aylin Sönmez (19) yaralandı.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı. Aylin Sönmez Bozdoğan Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
F.Ö.’nin ise tedavisinin Nazilli Devlet Hastanesi’nde devam ettiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- ORC'nin yeni anketinde çarpıcı sonuç!
- Ankara'da sosyal medyada gündem olan düğün
- Erdoğan'a yapılan sunumunun ayrıntıları ortaya çıktı
- Türkiye'nin konuştuğu o çiftçiden yeni açıklama
- Bülent Arınç'tan 'İmamoğlu' çıkışı
- Kütahyalı'dan AKP'li Gökçek'e övgülerle veda
- Eski Meclis Başkanvekili'nin eşi katledildi!
- Fenerbahçe, Kayserispor karşısında son dakikada yıkıldı!
- Bakan Şimşek uyardı: 40 bin kişi listede...
- Kardeşi, Sırrı Süreyya Önder’in son durumunu açıkladı