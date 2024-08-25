Genç kadına dehşeti yaşattılar: Tekeli basan erkekler dişlerini kırdı!

Yayınlanma: 25.08.2024 - 18:56

Güncelleme: 25.08.2024 - 19:01

Olay, 22 Ağustos Perşembe günü Büyükçekmece ilçesi Kumburgaz Mahallesi'nde bir tekel bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, akrabasına ait tekel bayisinde çalışan 18 yaşındaki Rabia Altun, kız arkadaşına mesajla markete borcu olan başka bir erkeğin adını sordu. Atılan mesajları gören kızın erkek arkadaşı ise duruma tepki gösterip, tehdit ve hakaret etti.

Ardından ise beraberindeki şahıslarla birlikte tekel bayisini basarak genç kızı darp etti. Saldırı esnasında yüzüne yumruk isabet eden 18 yaşındaki genç kızın ön dişleri kırıldı. Saldırı sonrası Rabia Altun ve ailesi karakola giderek saldırganlardan şikayetçi oldu. Olayın yaşandığı günün akşamı gözaltına alınan saldırganlar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırganların serbest bırakıldığını öğrenen genç kız ise korkudan çalıştığı iş yerine gidemediğini ifade etti.

“BENİ DOLABA İTTİRİP YUMRUKLADILAR”

Kırılan dişleri sebebiyle psikolojik olarak etkilendiğini ve görüntüsü yüzünden okula dahi maskesiz gidemediğini ifade eden Rabia Altun, “Markete borcu olan birinin adını bir arkadaşıma sordum. Ondan sonra sevgilisi bana bir sürü mesaj attı, tehdit etti. Sonra dükkanı 10 kişi bastılar, üzerime yürüdüler. Kardeşinin ismini mesajlarda geçirdiğim için kıskanıyormuş bu yüzden üstüme yürüdü. 'İsmini bir daha geçirmeyeceksin' dedi, tehdit ve küfürler etti. Ben önce bunları takmadım 'üsluplu konuş' dedim ama devam etti tavrına. Ben da abimi aradım, hiç muhatap olmadım ama daha çok sinirlendi. Ben de en sonunda kasadan çıktım ve dükkandan dışarıya çıkardım. Kameranın gözükmeyen kısmında tekrar itildim ve şiddet gördüm. Ondan sonra benim abimin arkadaşı dışarıdan geldi. 3-4 kişiyle beraber çıkarmaya çalıştılar. Ben kapının girişindeyken bir kişi beni dolaba ittirip beni yumruklamaya başladı. Dolaba kafamı çarptım, dişlerim kırıldı. Ben de o esnada çığlık atmaya başladım. Bu arada çok konuşamıyorum ve ondan sonra hala üstüme yürümeye devam ettiler” dedi.

“KORKUYORUM, İŞE GİDEMİYORUM”

Korkudan çalışmaya gidemediğini ve saldırganların 1 gün dahi ceza almadan denetimli serbestlik ile tekrar serbest bırakıldığını ifade eden Altun, “Her şey kamera kayıtlarında var ama buna rağmen serbest kaldılar. Denetimli serbestlik verdiler. Olan benim dişlerime oldu. Mağdurum gerçekten. Üst dişlerimde de baskı gördü onda daha ne olduğunu da bilmiyorum. Maske takmamın sebebi rahatsız oluyorum. İnsanların o şekilde bakmasını istemiyorum dışarıya bile çıkamıyorum utanıyorum. Dün kolumda da morlukları vardı. Bunları yeni fark ettim. Günlerdir markete de gitmiyorum ve gitmeyeceğim çünkü korkuyorum ve psikolojim bozuldu. Artık aynada kendime bakamıyorum. Çok rahatsız oluyorum ve üzülüyorum. Dişlerimi çok seviyordum ve böyle kaybedince yokluğunu hissediyorum en azından keşke bir gün bile olsa gözaltına alınsalardı onu bile yatmadılar. Sadece savcı karşısına çıkıp denetimli serbestlik aldılar, adalet istiyorum” diye konuştu.

“BEN ADALETE İNANMAK İSTİYORUM”

10 kişinin 18 yaşındaki kızı Rabia Altun'a saldırdığı halde saldırganların serbest kaldığını ifade eden anne Hanife Altun, “Sadece çalışmaya değil, okula da gidemiyor. Ön dişlerini döktüler 2 dişi kırık 6 dişi şu an sallanıyor. Benim kızım şu anda 18 yaşında. Yani suçsuz sebepsiz hepsi kamera kayıtlarında var kendi ifadeleri de belli. Diyorlar ki biz gittik küfür etti bize. Sen dükkana gelen kendi müşterine küfür eder misin? Kıza saldırıyorlar kamera görüntüleri ortada. 10 tane erkek bir kızı dövmeye geliyor. Allah için hangi kitaba sığar. Bu kız şimdi ben okula gitmeyeceğim diyor. Üniversiteye gidiyordu sağlık meslek okuyordu. Bu kız 2 sene sonra diş teknisyeni olacaktı ve şimdi ön dişlerin hepsi gitti. Ne bir ceza kestiler ne bir masraf kestiler. Bunları akşam nezarete koydular sabah mahkemeye çıkardılar, mahkemede denetimli serbestlik ile dışarı saldılar. Bu kızın bütün hayatı mahvoldu. Ben bu çocukları babasız büyüttüm. Benim gücüm yok ki bu dişleri de yaptırayım. Ben devlete adalete inanmak istiyorum. Ben hangi birini halledeyim? Benim kızımın psikolojik durumunu mu halledeyim, dişlerini mi halledeyim? Ben annesiyim benim yanıma gelip yüzünü açarak benimle konuşmuyor. Bir genç kızı 10 tane erkek gelip döver mi? Hangi kitaba sığar. Ben bu ülkenin insanlarına soruyorum” şeklinde konuştu.