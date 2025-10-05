Cumhuriyet Gazetesi Logo
Genç kadının eteğini tutup saldırmıştı: Saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Genç kadının eteğini tutup saldırmıştı: Saldırganın ifadesi ortaya çıktı

5.10.2025 21:15:00
Güncellenme:
DHA
Genç kadının eteğini tutup saldırmıştı: Saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde üniversite öğrencisinin, eteğini tutup tepki gösteren, ardından yaşanan tartışmada fiziki müdahalede bulunan V.D. gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan V.D.'nin polis merkezindeki ifadesine de ulaşıldı.

Olay, dün Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir mağazanın önünde meydana geldi. V.D., sokakta yürüyen ismi öğrenilemeyen üniversite öğrencisinin eteğini tutup, saldırınca tartışma çıktı.

Tartışma sırasında V.D., kıza fiziki müdahalede bulundu. Olay sonrası Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği’ne giden kız, 'sözlü taciz ve darp’ iddiasıyla V.D.'den şikayetçi oldu. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonrası V.D. gözaltına alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

 

V.D. emniyetteki ifadesinde; önünde yürüyen kızın iç çamaşırının gözüktüğünü, bu sebeple kızı uyardığını, kızın kendisine küfretmesi nedeniyle tartışma yaşadıklarını söyledi. V.D.'nin polis merkezindeki işlemleri devam ederken, yaşananlar, bir mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.

