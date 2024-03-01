Genç Kart nedir, kimler kullanabilir? Genç Kart nasıl ve nereden başvuru yapılır?

Gençlerin sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli faydalanabileceği "Genç Kart" uygulaması Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, Genç Kart nedir, kimler kullanabilir? Genç Kart nasıl ve nereden başvuru yapılır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 09:56
Genç Kart nedir, kimler kullanabilir? Genç Kart nasıl ve nereden başvuru yapılır?
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Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe giren Genç Kart uygulaması sosyal medyada araştırma konusu hâline geldi. Peki, Genç Kart nedir, kimler kullanabilir? Genç Kart nasıl ve nereden başvuru yapılır?

GENÇ KART NEDİR?

"Genç Kart" sahipleri sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli faydalanabilecek. Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Genç Kart" isimli kültür ve sanat projesi kapsamında gençler sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli faydalanabilecek.

Bakanlığa bağlı müze ve ören yerleri ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Atatürk Kültür Merkezi'ndeki sanat etkinlikleri bu kapsamda olacak. "Genç Kart" uygulamasından 18 yaşına giren gençler bir yıl boyunca faydalanabilecek.

GENÇ KART NEREDEN ALINIR?

Uygulamaya ilişkin başvuruların Kültür ve Turizm Bakanlığı üzerinden yapılması bekleniyor. Başvuru tarihi henüz açıklanmadı ancak önümüzdeki günlerde başvurulara ilişkin bilgilerin de paylaşılması bekleniyor.


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