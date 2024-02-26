Gençleri uyuşturup tecavüz etti: Milyonere hapis cezası

Yayınlanma: 26.02.2024 - 11:36

Güncelleme: 26.02.2024 - 11:36

71 yaşındaki Ian Elliott isimli bir milyoner, evindeki film stüdyosunda genç erkeklere ilaç vererek tecavüz etmek suçundan hapse atıldı.

18 yıl ile yargılanan Elliot'un, istismar ettiği erkeklerin görüntülerini sakladığı hafıza kartları ele geçirildi.

Elliott, 11'i tecavüz, 8'i cinsel saldırı ve 17'si röntgencilik olmak üzere 43 suçlamayı kabul ettikten sonra 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tamamı yirmili yaşlarının başında olan mağdurlar, iş insanının bir "canavar" olduğunu söyledi.

İstismara uğrayan genç erkeklerden biri, "Asla geri dönemeyeceğim yıllar var. Bu canavar hepimizin inandığı adam değildi. Hala kabuslar görüyorum ve bu olayın beynimi tüketmediği ve normal bir hayat yaşayabileceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. O sadece tecavüzcü ve yalancı değil, aynı zamanda bir dolandırıcı ve canavar" diye konuştu.

Bir diğer mağdur, kendisine ilaç verildiğini ve cinsel saldırıya uğradığını öğrendikten sonra hayatının bir daha asla eskisi gibi olmayacağını anlatarak, "En azından adalet sağlanacak ve toplum onun kim olduğu ve ne yaptığı hakkındaki gerçeği öğrenecek" dedi.

Elliott'un Wisborough Green köyünde tanınmış biri olduğu, spor kulübünün başkanı olduğu ve sosyal kulübü yönettiği söylendi. Son cinsel saldırının Haziran 2017'de Elliott 64 yaşındayken yaşandığı ancak polisin daha fazla mağdur olabileceğinden endişelendiği kaydedildi.

Başlangıçta 92 suçlamayla suçlanan Elliot, ancak 43 suçlamaya ilişkin itirafı kabul etti.

Dedektif Başkomiser Miles Ockwell şunları söyledi:

“Bugünkü ceza, Ian Elliott'un hayatının geri kalan kısmının önemli bir kısmını hapiste geçireceği anlamına geliyor. Toplumun güvenilir bir sütunu gibi görünen amansız cinsel istismarlarının bir sonucu olarak mahvettiği çok sayıda hayat göz önüne alındığında, bu tek uygun sonuçtur"