Genç öğrencinin ölümünde ihmaller zinciri: Asansör çalışmadı, ambulans 17 dakika gecikti!

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Hemşirelik son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Kasım Bulgan Osmaniye Cebelibereket KYK Erkek Yurdu'nda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Bulgan'ın yaşamını yitirmesinde ihmaller zinciri olduğu ortaya çıktı.

Sıcak su olmadığından dolayı soğuk su ile duş aldıktan sonra rahatsızlandığı ileri sürülen Bulgan'ın kendisi gibi hemşirelik okuyan arkadaşları ilk müdahalede bulunmasına karşın ambulansın 17 dakika kadar gecikmesi ve yurtta asansörün çalışmaması nedeniyle hastaneye geç ulaştığı öğrenildi.

"SAĞLIKLARINI NASIL KORUYACAKLAR?"

Konuya ilişkin Cumhuriyet'e açıklamalarda bulunan Eğitim-İş Osmaniye Şube Başkanı Adem Yücel yurt koşullarının insan onuruna aykırı olduğunu belirterek, yetkililere "Temel hijyen koşullarının karşılanmadığı bu koşullarda öğrencilerimiz sağlığını nasıl koruyacaktır? KYK yurtlarına ayrılan bütçe nerede kullanılmaktadır? Devletin ve yurt yönetiminin asli görevi olan temizlik, bakım ve güvenlik neden yerine getirilmemektedir?" sorularını yöneltti.

"İNSANİ BARINMA KOŞULLARI ACİLEN SAĞLANMALI"

Yurtta güvenlik kamerasının çalışmadığı ve hırsızlık olaylarının yaşandığını da açıklayan Yücel, "Gençlerin emeğini, umudunu ve geleceğini görmezden gelen siyasi iktidar; en temel yaşam koşullarını bile karşılamayarak kamusal hizmetleri fiilen iflasa sürüklemiştir. Buradan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na sesleniyoruz: Gençlerin barınma hakkı lüks değil, devletin asli görevidir. Gençlerimizin sağlığıyla oynayan bu sorumsuzluk ve ihmal zinciri derhal son bulmalı, sorumlular hakkında işlem yapılmalı ve Osmaniye Cebelibereket KYK Erkek Yurdu’nda insani barınma koşulları acilen sağlanmalıdır" diye konuştu.