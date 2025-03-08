Genç Sağlık Sendikası Kadınlar Komisyonu Genel Koordinatörü Koca, sağlıkçı kadınların yaşadıklarını anlattı: En büyük sorun şiddet

Yayınlanma: 08.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 08.03.2025 - 06:34

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü bir kutlamadan ziyade kadınlara karşı ayrımcılığın, şiddetin, her gün sayıları artan kadın cinayetlerinin ve tüm kadın sorunlarının bir kez daha dile getirildiği bir gün olmaya devam ediyor. Genç Sağlık Sendikası Kadınlar Komisyonu Genel Koordinatörü Sevda Koca ile kadın sağlık çalışanlarının sorunlarını konuştuk.

‘CEZASIZLIK POLİTİKASI’

Sağlık alanında kadınların en çok karşı karşıya kaldığı sorunların başında şiddetin geldiğini kaydeden Kara, “Caydırıcı politikaların oluşturulmasını talep ediyoruz. Bu politikaların uygulanmaması insanları şiddete teşvik ettiriyor” dedi. Kadınların üst düzey yönetim pozisyonlara ulaşmakta engellerle karşılaştığını vurgulayan Kara, “Toplum arasında cam tavan dediğimiz sorunu yaşıyoruz. Kadın, yönetici olduğunda ‘Akılcı değil de duygusal yaklaşımla sorunları çözer’ önyargısı oluşuyor. Kadınlara kariyer basamaklarına tırmanışta engellere son verilmesini istiyoruz” diye konuştu.

‘KREŞ DESTEĞİ’

Yoğun çalışma saatlerinin aile, sosyal hayat ve iş sorumluluklarındaki dengeyi zorlaştırdığına dikkat çeken Kara, kreş hizmetine değindi. Kara, “Bir anne mesaiye gelirken aklı çocuğunda kalıyor. Zaten maaşlarımız ortada, kreş desteği sağlanamıyor” dedi.

Doğum izinlere ilişkin de konuşan Genç Sağlık Sendikası Kadınlar Komisyonu Genel Koordinatörü Koca, “Doğum izni sekiz hafta. Kadınlar, iki ay sonra bebeğini evde bırakıp işe dönmek durumunda kalıyor. Bu kişi daha lohusalıktan tam çıkamamışken biz yüksek performans bekliyoruz. En az altı ay anne sütü politikasını uygulamak için o zaman meslektaşlarımızın doğum bile yapmaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘YÖNETİMDE YER ALMALI’

Sağlık alanında cinsiyet eşitliğinin sağlanması gerektiğini söyleyen Koca, “Kadınlar yönetim kademelerinde daha fazla yer almalı. Esnek çalışma saatleri, çocuk bakım desteği uygulamaları hayata geçirilmelidir. İşyerinde cinsiyet temelli ayrımcılığın önlenmesi için yasal düzenlemeler yapılmalı” değerlendirmelerinde bulundu.

Koca, “Kadınlar güçlü, cesur ve eşit haklara sahip bireyler olduğunu unutmamalı. Bugün sadece bir kutlama değil kadın haklarına ait farkındalığı da artırma günü. Buradan tüm kadınların ve kadın meslektaşlarımızın kadınlar gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.