Genç sağlıkçılar: Devletin memuru yoksul olamaz

Yayınlanma: 27.12.2024 - 16:21

Güncelleme: 27.12.2024 - 16:21

Genç Sağlık Sendikası İzmir Şubesi, kamu çalışanlarının yaşadığı ekonomik sorunlara ilişkin SGK Eğitim ve Dinlenme Tesisi'nde basın toplantısı düzenledi. Genç Sağlık Sen İzmir Şube Başkanı Özgür Yıldırım, şunları söyledi:

"Bilindiği üzere iki gün önce açıklanan asgari ücretle beraber kamu çalışanlarının, kamu emeklilerinin zam oranı merak konusu olmuştu. Öngörülen enflasyon oranı şu an için aralık ayı ile beraber yüzde 6 toplu sözleşmedeki zam oranıyla beraber enflasyon fark toplamda yüzde 13 gibi bir rakam söz konusu olmaya başlandı. Yüzde 13 gibi bir rakam şu an için gündemdeki genel sorunları göz önünde bulundurduğumuz zaman yeterli bir oran mıdır? Kesinlikle değildir. Bugün yüzde 62 kiralara zam yapılma oranı vardır. Bununla beraber yüzde 43 yeniden değerlendirme oranıyla beraber vergiye, harçlara ve tüm kamunun alacaklarına yüzde 43 oranında bir zam yapılarak yeniden değerlendirme oranı belirlenmiştir. Bu oranla beraber yüzde 12-13 gibi rakamlar kabul edilebilir bir oran olmayacaktır. Bugün toplu sözleşmeye imza atan yetkili sendikanın yüzde 6'ya memurları mahkum etmesini Kamu Birliği Konfederasyonu olarak Genç Sağlık Sendikası olarak kesinlikle kabul etmediğimizi beyan ediyoruz.

"KAMU EMEKÇİLERİNİN MAĞDURİYETİ ORTADA"

Bugün işçilere asgari ücret üzerinden verilen yüzde 30'luk zam oranı memurla kıyaslandığında yüzde 12'lik bir oranın, yüzde 13'lük bir oranın kabul edilmesi kesinlikle mümkün olmayacaktır. Bir sağlık emekçisi olarak talebimiz yüzde 30 refah payının verilmesini kesinlikle istiyoruz. Yüzde 62 zam yapılan özellikle büyük şehirlerde yaşayan kamu emekçilerinin mağduriyeti ortadadır. İzmir yerelinden örnek verecek olursak, Çeşme'de, Urla'da yazlık bölgelerdeki kiralar 40-50 bin lira civarındadır. Bir memurun aldığı maaşla verdiği kira aynı olmaması gerekiyor. Bu yüzden de genel merkezimizin de önümüzdeki günlerde açıklayacağı talepler noktasında büyükşehir tazminatını mutlaka istiyoruz. Anadolu şehirlerinden herhangi bir ilin kirasıyla İzmir'in, İstanbul'un, Ankara'nın, Bursa'nın büyük şehirlerin ödediği kira oranı aynı değildir. Bu yüzden bizim talebimiz büyükşehir tazminatıyla memurların kamu emekçilerinin rahat bir nefes almasını istiyoruz. İzmir'de özellikle Çeşme, Urla, Foça bölgelerinden örnek verecek olursak bir memur orada barınma noktasında ciddi anlamda sıkıntı yaşamaktadır. Büyükşehir tazminatı sürecinin oluşturulması gerekiyor. Ya da kamu lojmanlarının bu bölgelerde bir an önce yapılması gerekiyor.

"DEVLETİN MEMURU YOKSUL OLAMAZ"

İşçiye verilen yüzde 30 zam memura verilmediğinde aradaki makas şu anda ciddi anlamda daraldı. Bir devletin memuru devleti temsil eden çalışanı, memuru yoksul olamaz. Bugün yoksulluk sınırının altında bir maaş oranıyla yaşamaya çalışan bir memur kesimi var. Sonuç itibarıyla ailesiyle beraber bir yerde yemek yemek lüks olmaması gerekiyor. Çocuklarıyla tatile gitmesi lüks olmaması gerekiyor. Bu yüzden biz karın tokluğuna çalışan bir memur yapısını kesinlikle kabul etmiyoruz. Burada iş yine kamu emekçilerine düşüyor. Kamuda çalışan, emek veren tüm arkadaşlarımıza buradan özellikle sesleniyoruz. Sendikalarını sorgulamaları gerekiyor. Çünkü yüzde 6'ya, imza atan bir zihniyet, plaza sendikacılığıyla yürüyen bir zihniyet, sahada olmayan bir sendikacı zihniyetiyle yürüyen bir zihniyet bugün memuru açlık sınırının altına düşürmüş, bugün dışarıda yemek yeme olasılığı lüks olmuş, tatile gitme durumu zaten yok. Bu yüzden herkesin sendikasını özellikle sorgulamasını istiyoruz."

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI EN AZ 80 BİN LİRA OLMALI

2025 yılında bir memurun geçinebilmesi için en düşük maaşın 80 bin lira olması gerektiğini de belirten Genç Sağlık Sen İzmir Özgür Yıldırım, "Bugün İzmir'de herhangi bir merkez ilçede kira oranları ortada. Bugün en düşük kira 20-25 bin civarında. Yüzde 62'lik zam oranı eklenmemiş haliyle. Bu eklendiğinde 30-32 bin lira. En düşük memur maaşı şu anda 39 bin lira bu kişi kira mı ödeyecek, yol parası yapacak, yaşamını mı sürdürecek. Biz artık tatil olayını geçtik, eşimizle çocuklarımızla yemek yiyelim sürecini geçtik. Biz artık sadece belli standartlarla bir sonraki ayı nasıl getirebiliriz onu hesabını yapıyoruz” dedi.