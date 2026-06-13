Gençlerden Trump mizansenli NATO tepkisi: Önlemler işgalci olduklarının kanıtı

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi 7-8 Temmuz 2026 tarihleri arasında başkent Ankara'da düzenlenecek. Bu nedenle 9 merkez ilçede kamu çalışanları 6-12 Temmuz’da idari izinli sayılacak ve konser, şenlik, mezuniyet töreni ve panel gibi tüm kamuya açık etkinlikler yapılmayacak. Türkiye’de ikinci kez düzenlenecek olan zirve öncesi Saray alan hava savunma sistemleri ve F-16 savaş uçaklarıyla korumaya alınacak. Katılımcıların konaklayacağı otel çevreleri ve geçiş güzergahları kırmızı alan olarak belirlenecek. Zirve süresince 40 bin emniyet ve jandarma personeli sahada olacak. 100 kritik noktaya ise üst düzey gözcü kamera yerleştirilecek. Düzenlenecek zirve için alınan önlemlere ise tepkiler sürüyor. Bugün bir grup genç zirveyi ve zirve için alınacak önlemleri yaptıkları basın açıklaması ile protesto ettiler. Ankara Kızılay'da toplanan gençler burada ABD Başkanı Donald Trump'ın canlandırıldığı bir mizansen de gerçekleştirdi.





'TANTANA TRUMP MEMNUN KALSIN DİYE'

Sonrasında gruptan bir genç açıklamayı okudu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Valiliğin getirdiği yasaklar gösteriyor ki; Trump geliyorsa hayat duracak. Daha şimdiden trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. Üniversitelileri KYK yurtlarından çıkarıyorlar. Ankaralıların en çok vakit geçirdiği bölgeler NATO'culara tahsis ediliyor. Tüm bu tantana Trump memnun kalsın diye. Her gün üreten okuyan bu topraklarda anılar biriktiren halk mı hüküm sürüyor. Yoksa sömürgeciler mi?"

'İŞGALE SON NATO DEFOL'

Açıklamada bu topraklara ait olduklarını vurgulayan gençler, "Sömürgeciliğe direnen tüm halklar gibi biz de kendi topraklarımızda kendi geleceğimiz için mücadele edeceğiz. Önlemler sömürgecilerin işgalci olduğunun kanıtıdır. İşgale son NATO defol!" tepkisinin gösterdi. Son olarak bütün Ankara halkı 7-8 Temmuz'da NATO'yu protesto etmek için sokağa davet edildi. ANKARA/Cumhuriyet