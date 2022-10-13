Gençlerden Tunç Soyer’e yemek teşekkürü

İzmir’de eğitim gören üniversite öğrencileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üniversiteli gençlerin bütçesine destek olmak için altı üniversitede başlattığı sıcak yemek desteği için başkan Tunç Soyer’e teşekkür etti.

İZMİR / Cumhuriyet
13 Ekim 2022 Perşembe, 10:50
Gençlerden Tunç Soyer’e yemek teşekkürü
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İ.Y.T.E, Kâtip Çelebi Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi ve Bakırçay Üniversitesi kampüslerinde zorlu ekonomik süreçte üniversiteli gençlerin bütçesine destek olmak için sıcak yemek desteği başlattı. Toplam 5 bin kişilik sıcak yemek hizmetinden öğrenciler 17.00 ile 19.00 saatleri arasında faydalanabiliyor.

Bu imkandan yararlanan üniversite öğrencileri videola başkan Tunç Soyer’e teşekkür etti.

Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Soyer, “Gençlerimizin memnuniyetini görmek en büyük ödülümüz. Siz yeter ki severek yiyin. Bizim için çok kıymetlisiniz” dedi.



Tunç Soyer İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi

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