Gençlerden Tunç Soyer’e yemek teşekkürü

13 Ekim 2022 Perşembe, 10:50

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İ.Y.T.E, Kâtip Çelebi Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi ve Bakırçay Üniversitesi kampüslerinde zorlu ekonomik süreçte üniversiteli gençlerin bütçesine destek olmak için sıcak yemek desteği başlattı. Toplam 5 bin kişilik sıcak yemek hizmetinden öğrenciler 17.00 ile 19.00 saatleri arasında faydalanabiliyor.

Bu imkandan yararlanan üniversite öğrencileri videola başkan Tunç Soyer’e teşekkür etti.

Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Soyer, “Gençlerimizin memnuniyetini görmek en büyük ödülümüz. Siz yeter ki severek yiyin. Bizim için çok kıymetlisiniz” dedi.



