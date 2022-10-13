Gençlerden Tunç Soyer’e yemek teşekkürü
İzmir’de eğitim gören üniversite öğrencileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üniversiteli gençlerin bütçesine destek olmak için altı üniversitede başlattığı sıcak yemek desteği için başkan Tunç Soyer’e teşekkür etti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İ.Y.T.E, Kâtip Çelebi Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi ve Bakırçay Üniversitesi kampüslerinde zorlu ekonomik süreçte üniversiteli gençlerin bütçesine destek olmak için sıcak yemek desteği başlattı. Toplam 5 bin kişilik sıcak yemek hizmetinden öğrenciler 17.00 ile 19.00 saatleri arasında faydalanabiliyor.
Bu imkandan yararlanan üniversite öğrencileri videola başkan Tunç Soyer’e teşekkür etti.
Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Soyer, “Gençlerimizin memnuniyetini görmek en büyük ödülümüz. Siz yeter ki severek yiyin. Bizim için çok kıymetlisiniz” dedi.
Gençlerimizin memnuniyetini görmek en büyük ödülümüz. ??— Tunç Soyer (@tuncsoyer) October 12, 2022
Siz yeter ki severek yiyin.
Bizim için çok kıymetlisiniz?? pic.twitter.com/RoEJQ0KD0x
Video Haberler
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
- Sokak hayvanlarına yuva
- 'Talimat' skandalı sonrası bu kez de 'altyazı' utancı!
- Ege'nin lezzetli yemekleri yolcularla buluştu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Saray Rejimi’nin piyadesi...
- Büyük lokma ye büyük konuşma!
- Türban önerisi AKP’yi böldü
- Metrelerce yükseklikten düştü
- Ece Uslu'dan yıllar sonra gelen Kadir İnanır itirafı
- Soylu'nun asıl planı ortaya çıktı
- Millet İttifakı önde, MHP baraj altı!
- 'Türkiye' formüllü doğalgaz çıkışı
- İşte Erdoğan'ın faizden elde ettiği gelir
- Ceza yiyen taksiciden polise tepki çeken sözler