Gençlik örgütlerinden eylem: Emperyalist savaşa dur de

01 Mart 2022 Salı, 23:36

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını ve NATO’nun yayılmacı politikalarını protesto etmek amacıyla Türkiye Komünist Gençliği, Sol Genç ve Emek Gençliği ortak eylem düzenledi. Beşiktaş Meydanı'nda bir araya gelen gençlik örgütleri tarafından yapılan basın açıklamasında "Hem ABD’nin NATO eliyle sürdürdüğü genişleme politikasına hem de Rusya saldırganlığına aynı anda karşı çıkıyoruz" denildi.

Örgütler, “Emperyalist savaşa dur de” pankartı açan gençler, "Geleceğimizi emperyalist savaşlara teslim etmeyeceğiz, "NATO'dan çıkılsın üstler kapatılsın", "Gençlik barışın saflarında”, “NATO yayılmacılığının pan zehiri Rus milliyetçiliği değil, sosyalizmdir” dövizleri taşıdı.

"EMPERYALİST BARBARLIK SAVAŞI"

Gençlik örgütü adına açıklamayı okuyan Zehra Özöcal, "NATO’nun siyasi operasyonları, darbe tezgahları, Rus ayrılıkçı hareketlerin Putin yönetimi, Nazi çetelerinin ABD tarafından finanse edilmesi gibi gerilimlerle süren Rusya ve Ukrayna arasındaki siyasi çatışma, Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgal etmesiyle yeni bir boyut kazandı. Bu savaş, enerji şirketlerinin, silah tekellerinin, savaş örgütlerinin, tekelci kapitalistlerin savaşıdır, emperyalist barbarlık savaşıdır" ifadeleri kullanıldı.

Özöcal son olarak şu talepleri sıraladı:

- Rusya, işgal ettiği topraklardan çekilmeli, tüm yabancı güçler Ukrayna’dan elini çekmeli, Ukrayna’nın geleceğine Ukrayna emekçileri karar vermelidir.

- ABD ve NATO, doğuya doğru genişleme politikasına son vermeli, ülkelerin iç işlerine müdahale etmeye yönelik siyasi operasyonları durdurmalı, Ukrayna’da faşist örgütlerin finanse edilmesi gibi kışkırtmalardan vazgeçmelidir.

- Türkiye, savaşa ortak olmamalı, emperyalist savaş örgütü NATO’dan derhal çıkmalı, NATO’nun ülkemizdeki tüm askeri üslerine el konulmalıdır.

Açıklama, "İşgalci Rusya Ukrayna'dan defol", "Katil NATO Ukrayna’dan defol" sloganları ile son buldu.