GSB Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1200 antrenör alımı başvuru şartları ve tarihleri yayınlanan duyuru ile belli oldu. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı antrenör alımı başvurusu ne zaman? 2026 Gençlik ve Spor Bakanlığı antrenör alımı şartları neler?

GSB 1200 SÖZLEŞMELİ ANTRANÖR ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 Yılı Sözleşmeli Antrenör Alımı ve 2026 Yılı Millilik Kapsamında Sözleşmeli Antrenör Alımına ilişkin duyurular, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adaylar başvurularını, 10 Ağustos 2026 (00.00) – 14 Ağustos 2026 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

A- Genel Şartlar

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 60 yaşından büyük olmamak,

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak (dul ve yetim aylığı hariç),

Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1’inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,

Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

12) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde öncelik ve sıralama esasına göre;

Olimpiyat Oyunları veya Paralimpik Oyunlarda ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girmiş olmak,

Milli sporcu belgesine konu olan müsabakanın oynandığı tarihte olimpiyat oyunları programında yer alan spor dallarının Dünya ve Avrupa şampiyonalarında büyükler ve alt yaş kategorilerinde ilk üç dereceye girmiş olmak,

Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen yaz-kış gençlik olimpiyat oyunlarında ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girmiş olmak,

Universiad Oyunları ve Akdeniz Oyunlarında olimpik branşlarda ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girmiş olmak,

(a) ve (b) bentlerinde belirtilen yarışmalar ile bu yarışmalara ilişkin eleme müsabakalarında en az on kez ülkemizi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olmak,

Deaflimpik Oyunlarında ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girmiş olmak,

fUluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler ve alt yaş kategorilerinde Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girmiş olmak,

Özel Şartlar