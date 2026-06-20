Genel merkezin İzmir tasfiyeleri Cemil Tugay dahil üst kademeyi harekete geçirdi: Butlana tepki istifası

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP’de mutlak butlan kararı sonrasında yaşanan gelişmelere ve parti içindeki ihraç süreçlerine tepki göstererek CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Cemil Tugay’ın CHP’den istifasının ardından başkanvekili Zafer Levent Yıldır ile meclis üyeleri Mustafa Özuslu, Atilla Baysak, Özenç Kalkan, Erdal Karagöz ve CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik de istifa etti.

Tugay, CHP’den istifa edeceği yönündeki iddiaların ardından belediye meclis üyeleri ve ilçe başkanlarını önceki gece acil toplantıya çağırmıştı.

Toplantının ardından sosyal medyadan paylaşım yapan Tugay, CHP’den istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle 2003 yılından itibaren ilk kez İzmir, CHP belediyesi olmaktan çıkmış oldu. Yazılı bir açıklama yayımlayan Tugay, CHP’nin tarihinin en kritik süreçlerinden birinden geçtiğini belirterek son dönemde alınan ihraç kararlarının ve parti yöneticilerine yönelik tasarrufların kaygı verici olduğunu ifade etti.

GERİ DÖNME UMUDUYLA

İzmir il başkanının görevden alınmasını eleştiren Tugay, bunun İzmir’in siyasi iradesine yönelik büyük bir haksızlık olduğunu savundu. Parti üyelerinin ve seçmenlerin ortaya koyduğu siyasi iradenin göz ardı edildiğini söyleyen Tugay, son dönemde alınan kararların olağan karşılanamayacağını söyledi. Türkiye’nin vesayet ve manipülasyonlardan uzak, halkın hakları ve refahı için çalışan bir CHP’ye ihtiyaç duyduğunu belirten Tugay, “Yaşamım boyunca bu mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceğim. Ancak ‘mutlak butlan CHP’si’ bu mücadelenin çatısı değildir” ifadelerini kullandı.

Tugay, “Bu kanaat ve düşüncelerle, büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla CHP üyeliğimden istifa ediyorum. Bağımsız olarak görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza hizmet etmeye devam edeceğim” dedi.

Öte yandan dün CHP İzmir İl Başkanlığı’nda görevden alınan il başkanı Çağatay Güç’ün destekçileri ile yerine atanan eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’ye çiçek vermek için binaya gelen partililer arasında tartışma çıktı. Gümrükçü’ye destek verenler binadan çıkarıldı.

Parti içinde yaşanan mutlak butlan sürecini eleştiren Güç, “AKP iktidarının ortaya çıkardığı mutlak butlan süreci ve buna aracılık eden eski genel başkanın tutumu süreci tıkanma noktasına getirmiştir. Kılıçdaroğlu artık bu görevi sürdürmemeli” ifadelerini kullandı.