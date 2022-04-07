Genel Sağlık İş’ten Bakan Koca’ya zor iklim krizi soruları: Ne tür adımlar atılıyor?

07 Nisan 2022 Perşembe, 12:30

Genel Sağlık İş Başkanı Derya Uğur, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nde önemli sorular yöneltti.

Genel Sağlık İş Başkanı Uğur, Bakan Koca'ya şu öneride bulundu:

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nün sloganını iklim krizi temasında 'Gezegenimiz, sağlığımız' belirledi.

“DSÖ’ye göre, her yıl dünyada 13 milyondan fazla ölüm önlenebilir çevresel nedenlerden kaynaklanıyor. Buna iklim krizi de dahil. Türkiye’nin tarımsal alanlarının ve ormanlarının imara açılması, işletmelere atık su ve biyolojik arıtma tesisi zorunluluğu için ağır yaptırımların olmaması gibi pek çok nedenle deniz, toprak ve hava kirleniyor. Bu durum da insan sağlığını tehdit ediyor. İklim krizinin insan sağlığına etkisinin azaltılması iktidarın görevi. İktidar, krizin temelinin yine insan kaynaklı olduğundan hareketle bilim insanları, üniversiteler ve konu ile ilgili demokratik kitle örgütleri ile işbirliği içinde bir eylem planı ortaya koymalı ve mücadele etmeli.”

‘NE TÜR ADIMLAR ATILACAK?’

Sağlık Bakanlığı'na da çağrıda bulunan Uğur, şu soruları yöneltti:

İklim değişikliği sonucu ülkemizde görülen ve artan hastalıkların takibi konusunda bir çalışma yapıldı mı?

Su ve gıda güvenliği ile bunlardan kaynaklı hastalıklarla mücadele konusunda çalışma mevcut mu?

İklim değişikliğinin sağlık üzerine olumsuz etkilerinden daha etkin korunma için halkın bilinçlendirilmesi yolunda ne tür adımlar atılıyor?



