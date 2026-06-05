Genel seçimlere atanan yönetim ile gidilmesi gibi durumlar masaya yatırılıyor

Mahkemenin Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 4/5 Kasım 2023 tarihinde yapılan kurultaya ilişkin mutlak butlan kararı vermesinin ardından geleceğe yönelik yol haritası bugüne kadar yaşananların artı ve eksileri masaya yatırılarak tartışılıyor. Kılıçdaroğlu ve ekibinin butlan kararının ardından tepki çeken eylemleri şöyle sıralanıyor: “Parti genel merkezine Kılıçdaroğlu’nun talebiyle polisin zorla girmesi, yapılanan baskının ardından çikolata dağıtılan görüntülerin ortaya çıkması, bayramın son günü yapılan halkla bayramlaşmada Kılıçdaroğlu’nun FETÖ suçlaması yapması, genel merkezde iki VIP aracın ‘satılık haram araç’ diye sergilendikten sonra Kılıçdaroğlu’nun da önceki dönemde kullandığı araçlar olduğunun tespit edilmesi üzerine ‘sembolik’ denilerek geri adım atılması, karar öncesi ve sonrası Kılıçdaroğlu’nun AKP’ye yakın basın kuruluşlarına konuşması, genel merkezde çalışan emekçilerin tazminatsız işten çıkarılması, Özel’in grup başkanlığının iptali için TBMM Başkanlığı’na başvurulması.”

‘ZORUNLULUK’ OLABİLİR

Özel ekibi acil kurultay isterken Kılıçdaroğlu yönetimi, mahkemenin “tedbir” kararını gerekçe göstererek yeterli imza olmasına karşın kurultaya gidilemeyeceğini net olarak duyurdu. Özel ve ekibinin tüm yollar tüketilene kadar CHP içinde mücadele edeceği, ancak sonunda başka bir parti ile seçime gidilmek zorunda kalabileceği ifade ediliyor. Kamuoyu yoklamalarında da AKP’nin üzerinde bir oy potansiyeli olduğu belirtiliyor.

Yapılacak genel seçimlere atanan yönetim ile gidilmesi durumunda sandık güvenliği ile ilgili de yeterli önlem alınmayacağı riski dile getiriliyor. Kılıçdaroğlu’nun gelmesinin en önemli nedeni olarak “AKP iktidarının devam etmesini sağlamak” olduğu gerekçesiyle sandık güvenliği konusunun en ciddi sıkıntı olacağı, adımların bu konuda dikkate alınarak atılması gerektiği dile getiriliyor.