Gerçek doğum yapınca ortaya çıktı... Zihinsel engelli çocuğa istismar!

Yayınlanma: 12.10.2023 - 17:46

Güncelleme: 12.10.2023 - 17:46

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı bir köyde ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki zihinsel engelli M.A. adlı çocuk, Haziran ayında karın ağrısı şikâyetiyle ailesi tarafından ilçedeki özel hastaneye götürüldü.

Yapılan tetkiklerde M.A.'nın 7 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Hastane görevlileri durumu jandarmaya haber verdi.

Soruşturma kapsamında uzman psikolog eşliğinde M.A.'nın ifadesi alındı. M.A., ifadesinde köyde yaşayan G.A. ve köy muhtarı O.A.'nın (42) farklı zamanlarda kendisine zorla cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

Gözaltına alınan G.A. ve O.A. suçlamaları reddederken, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Bebek ise Ağustos ayında dünyaya geldi.

DNA TESTİ YAPILDI!

Cumhuriyet savcısı, bebeğin babasının tespiti için şüpheliler G.A. ve O.A. ile bebekten DNA örneği alınmasını istedi. DNA testi sonucuna göre, bebeğin babasının köy muhtarı O.A. olduğu ortaya çıktı. Muhtar O.A., dün jandarma tarafından yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen O.A., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi. G.A. hakkında ise "cinsel istismar" suçlamasıyla soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.