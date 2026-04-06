Geri sayım başladı: Netflix, Artemis II'nin Ay’ın yanından geçişini canlı yayınlayacak

6.04.2026 11:28:00
Haber Merkezi
Netflix, Artemis II'nin Ay'a en yakın geçişini yaptığı anı canlı yayınlayacak. Yayın 6 Nisan tarihinde (bugün) Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

NASA’nın Artemis II görevi, 1 Nisan’da Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatıldı. Yaklaşık 10 gün sürecek görev, Apollo 17’den bu yana Ay’a yapılan ilk insanlı uçuş olma özelliği taşıyor.

Apollo 17, 1972 yılında, NASA Apollo programının insanların Ay'a ayak bastığı veya alçak Dünya yörüngesinin ötesine geçtiği son göreviydi.

NETFLIX CANLI YAYINLAYACAK

ABD merkezli Netflix yayın platformu, Artemis II görevinin merakla beklenen aşamasını canlı yayınlayacağını duyurdu. 

Buna göre Orion uzay aracı, Ay’ın uzak tarafından dolanarak bir “sapan manevrası” gerçekleştirecek ve Ay’ın yerçekimini kullanarak Dünya’ya dönüş yoluna girecek. Artemis II’nin Ay’ın yanından geçişi, Türkiye saatiyle 20.00’de gerçekleşecek.

Netflix, "Nasa Live" başlığı ile duyurduğu yayın için platformda bir geri sayım da oluşturdu.

ARTEMIS II GÖREVİ

Artemis II, Artemis programı kapsamında yürütülen bir Ay yakın geçiş görevidir.

1 Nisan 2026'da Kennedy Uzay Merkezi'nden yapılan fırlatmayla başlayan 10 günlük bu görev; NASA astronotları Reid Wiseman, Victor Glover ve Christina Koch ile Kanada Uzay Ajansı astronotu Jeremy Hansen'i, Ay'ın etrafından dolanıp Dünya'ya geri dönecekleri bir serbest dönüş yörüngesine taşımayı planlamaktadır.

Bu uçuş; Space Launch System'in (SLS) ikinci uçuşu, Orion uzay aracının ilk mürettebatlı görevi ve 1972'deki Apollo 17'den bu yana alçak Dünya yörüngesinin ötesine yapılan ilk insanlı görev olma özelliklerini taşımaktadır.

Artemis II mürettebatının uzay aracındaki tuvalette arıza bildirildi NASA 50 yılı aşkın sürenin ardından Ay'a ilk yolculuğunu başlatan Artemis II görevinde yer alan mürettebat, Dünya yörüngesindeyken yerdeki görev ekibine, uzay aracındaki tuvalette arıza olduğunu bildirdi.
'Kesinlikle muhteşem': Artemis II mürettebatı Ay'ın arka yüzünü ilk kez gördü NASA'nın Artemis II görevini gerçekleştiren mürettebatı, Ay'ın arka yüzünü ilk kez gördüklerini anlattı.
Ay'dan sonraki durak Mars mı? NASA'nın Artemis misyonu neden önemli? NASA’nın 93 milyar dolarlık bütçeyle hayata geçirdiği Artemis programı, 50 yıl aradan sonra insanlığı yeniden Ay’a taşımaya hazırlanırken, bu kez hedefler sadece "ayak basmak"la sınırlı kalmıyor. Ay’daki kritik maden kaynaklarına erişim, suyun yakıta dönüştürülmesi ve Mars yolculuğu için bir üs inşa edilmesi planlanan projede, ABD ile Çin arasındaki jeopolitik rekabet uzayın derinliklerine taşınıyor.