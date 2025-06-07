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Gerici Yeni Akit'ten tepki çeken 'Ferdi Zeyrek' paylaşımı!

Gerici Yeni Akit'ten tepki çeken 'Ferdi Zeyrek' paylaşımı!

7.06.2025 01:34:00
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Haber Merkezi
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Gerici Yeni Akit'ten tepki çeken 'Ferdi Zeyrek' paylaşımı!

Ayrımcı, hedef gösterici yayın anlayışıyla tepki çeken yandaş gazete Yeni Akit, evinde elektrik çarpması sonucu hastaneye kaldırılan ve durumunun ağır olduğu belirtilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için tepki çeken ifadelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde elektrik çarpması sonucu Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

İktidara yakınlığıyla bilinen ve habercilik anlayışıyla sıklıkla tepki çeken gerici Yeni Akit gazetesi, Ferdi Zeyrek'in hastaneye kaldırıldığı haberini "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek çarpıldı" sözleriyle servis etti.

Söz konusu haber ver paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.


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