Gerici Yeni Akit'ten tepki çeken 'Ferdi Zeyrek' paylaşımı!

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde elektrik çarpması sonucu Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İktidara yakınlığıyla bilinen ve habercilik anlayışıyla sıklıkla tepki çeken gerici Yeni Akit gazetesi, Ferdi Zeyrek'in hastaneye kaldırıldığı haberini "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek çarpıldı" sözleriyle servis etti.
Söz konusu haber ver paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.