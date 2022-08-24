Gericiler, 'MilyonFest'in iptaline çok sevindi: 'İptal ettirdiğimiz 14. ahlaksız festival'

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 08:34

Ekonomik krizin günden güne derinleştiği ve hayat pahalılığının günden güne arttığı Türkiye'de, AKP iktidarının yaşam tarzına müdahale politikaları tüm hızıyla devam ediyor.

Son olarak, Fethiye Belediyesi’nin destekleriyle 1-2-3-4 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan MilyonFest Fethiye, Muğla Valiliği tarafından iptal edildi.

Milyon Fest Fethiye'ye bu sene 16 ünlü sanatçının katılımı planlanmıştı.

"İDARİ MAHKEMEYE BAŞVURACAĞIZ"

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, MilyonFest Fethiye'nin iptal edilmesine ilişkin “Bu yıl yine çok güzel projelerimiz vardı. Ama sabah valilikten aldığımız bir haberle üzüldük. Gençlerimizi İnlice Plajı’nda 16 sanatçıyla buluşturacağımız MilyonFest, valilik tarafından iptal edildi. Gerekçesi yok. Biz idari mahkemeye başvuracağız. Kendine yakın insanların konserleri iptal edilmiyor. Ama Fethiye Belediyesi’nin İnlice Plajı’ndaki yapacağı konser iptal ediliyor. Bunu gençlerimizin takdirine sunuyorum” dedi.

EN ÇOK GERİCİLER SEVİNDİ: 'SONUÇ ALDIĞIMIZ 14. FESTİVAL'

MilyonFest Fethiye'nin iptal edilmesine, en çok gerici gruplar sevindi. Sosyal medyada, çeşitli cemaatlere yakınlığıyla bilinen birçok hesap, söz konusu kararı sevinçle karşıladı.

Twitter'da 'Erdem Özveren' isimli kullanıcının paylaşımı da 'sevinç' paylaşımlarından biri oldu.

Söz konusu paylaşımda, "Muğla Valiliği 'Milyon Fest' isimli ahlaksız festivali iptal etti. Böylelikle Eskişehir 'de kamuoyu oluşturup sonuç aldığımız ve emsal karar uygulanan 14. etkinlik oldu" ifadeleri kullanıldı.

Kullanıcı, paylaşıma Müdafaa-i İslam Hareketi'nin resmi Twitter hesabını da etiketledi.