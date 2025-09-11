Gericilerin hedefindeydiler: Manifest'in Türkiye turnesi iptal edildi!

Manifest grubuna yönelik soruşturma ve erişim engelinin ardından grubun Türkiye turnesi iptal edildi.
İptal edildiği açıklaması grubun Instagram hesabında yer aldı.
NE OLMUŞTU
Gericilerin hedefindeki Manifest müzik grubunun 6 Eylül’deki konserine ilişkin görüntülere, Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirildi.
Konser sonrası “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış, grup üyeleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.