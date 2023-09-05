Germencik’te İncir Festivali için geri sayım başladı

Yayınlanma: 05.09.2023 - 16:32

Güncelleme: 05.09.2023 - 16:32

İncirin ana vatanı Aydın’ın Germencik ilçesinde bu yıl İncir,Tarım, Kültür ve Sanat Festivali'nin 20’ncisi düzenlenecek. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir organizasyonla gerçekleşecek festivalde, incirin katma değerinin artması ve markalaşma için de yarışma yapılacak. Festivalde çocuklar için etkinlikler, şişme oyun grupları ve çeşitli aktiviteler başta olmak üzere yöresel ürünler fuarı ve Selatin Organik Köy Pazarı da misafirlerini ağırlayacak. Akşam programında ise birbirinden ünlü isimler sahne alacak.

ÜNLÜ İSİMLER KONSER VERECEK

20. İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenecek halk konserlerinde birbirinden ünlü isimler Cumhuriyet Meydanı’nda sahne alacak. Konser programı kapsamında ilk gün 22 Eylül Cuma saat 21.00’de İrem Derici sahne alacak. Festivalin ikinci günü saat 21.00’de Ömer Faruk Bostan dinleyicileri ile buluşacak. Festival’in son günü olan 24 Eylül pazar saat 21.00’de ise bir diğer ünlü isim Haluk Levent sevenleriyle buluşacak.

Festival boyunca interaktif show sahne sanatçısı Doğukan Alsay, canlı DJ performansıyla geceye renk katacak.

İNCİRİN KATMA DEĞERİ ARTACAK

İncirin katma değerini arttırmak, tanıtımını sağlamak ve markalaşmasının önünü açmak için de firma stantları festivalde yer alacak. Katılımcı firmalar, incir ve incir ürünleri başta olmak üzere çeşitli ürünleri misafirlerin beğenisine sunacak. Germencik Belediyesi festivalin gündüz etabında çocukların eğlenmesi ve iyi vakit geçirmeleri için şişme oyun alanları kuracak. Çeşitli oyun alanları ile çocuklar da festivalin tadını doyasıya çıkaracak.

İNCİR YARIŞMASI DÜZENLENECEK

Festivalde incirin markalaşması adına yapılan önemli etkinliklerden biri olan incir yarışması da yapılacak. İncir üreticilerinin yarışacağı yarışma kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Germencik Ziraat Odası ve İncir Araştırma Enstitüsü yetkililerinden oluşacak bir komisyon en iyi incir yetiştiricini seçecek. Üreticilerin Germencik sınırları içerisinde yetiştirici olması kriterlerin başında yer alırken, üreticiler ürünlerini 11-19 Eylül 2023 salı günü mesai bitimine kadar 2 kilogram miktarında incirini Germencik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekiyor. Yarışma neticesinde 1’inciye tam altın, 2’nciye yarım altın ve 3’üncüye çeyrek altın ödülü ve plaket verilecek.

"FESTİVALİMİZE TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR"

Germencik Belediyesi’nin düzenleyeceği 20. İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali'ne vatandaşları davet eden Belediye Başkanı Fuat Öndeş, şunları söyledi:

“İncirin ana vatanı güzel Germencik’imizin adını duyurmak aynı zamanda kıymetli tarımsal hazinelerimizden birisi olan incirimizin gerek katma değerini artırmak gerek markalaşmasını sağlamak gerekse üreticilerimizin ana geçim kaynağı olan bu kıymetli ürünün önemine dikkat çekmek için incir festivaline büyük önem veriyoruz. Görev süremiz içerisinde gerçekleştirdiğimiz diğer iki festivali belirttiğim amaçlar çerçevesinde büyük katkısı olduğunu gözlemledik. İnşallah bu festivali de herhangi bir sorun yaşanmaksızın çocuklarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın keyif alacağı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Çünkü bu kadar ekonomik sıkıntının, üzüntünün yaşandığı memleketimizde vatandaşlarımızın bir nebzede olsa morallerinin yerine gelmesi bizim için oldukça kıymetli. Germencik Belediyesi olarak kültür ve sanat faaliyetlerine yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam ettirerek, halkımızın sosyal yaşantısına katkı sunmayı sürdüreceğiz. Şimdiden iyi eğlenceler diliyor, tüm vatandaşlarımızı festivalimize davet ediyorum.”