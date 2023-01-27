Germencik’te işçiyi sevindiren sözleşme

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 07:16

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 07:16

Germencik Belediyesi ve Belediye İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri neticesinde belediye personeli maaşları ile birlikte mali ve sosyal haklarda iyileştirme yapıldı. Toplu sözleşmeyle Germencik Belediyesi’nde en düşük maaş 10 bin 120 TL oldu.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Belediyemizin imkânlarını da göz önünde bulundurarak onlar için en iyisi, en güzeli neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Çalışanlarımızla bir aileyiz. Düğünde, cemiyette mutlulukları, cenazede, taziyede acılarımızı paylaşıyor, iyi günde kötü günde birbirimizden güç alıp veriyoruz. Aile olgusuna yakışır bir şekilde belediyemiz, ilçemiz ve halkımız için gündüz gece demeden emek döken kıymetli mesai arkadaşlarımızı, işçi kardeşlerimizi enflasyona ezdirmemek, günden güne zorlaşan ekonomik koşullarda mağdur olmamaları için asgari ücretin üzerinde bir ücretlendirmeyle mali ve sosyal haklarını iyileştirerek, maaşlarını artırdık” diye konuştu.