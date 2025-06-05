Gerze’de Belediye ile Balıkçı Kooperatifi gerginliği: Denize girmek, balık tutmak yasak, yürümeye de kısıtlama gelecek!

Sinop’un Gerze ilçesinde bulunan balıkçı barınağının kullanım hakkının Gerze Belediyesi’nden alınıp Gerze Su Ürünleri Kooperatifi’ne verilmesi gerginliğe yol açtı. Barınağın kooperatife devredilmesinden sonra barınakta denize girmenin, olta ile balık tutmanın yasaklandığı, barınak üzerinde yer alan yaya yollarının yakın zamanda çizileceği ve çizginin deniz tarafında yürümenin de yasaklanacağı ileri sürüldü. Barınaktan yararlanan amatör tekne sahiplerinden teknelerinin değerinden daha fazla bağlama ücreti istendiği de iddialar arasında yer alırken içinde festival alanının yanısıra çok sayıda park, sosyal tesis onlarca işletme bulunan alana giriş ve çıkışların da yasaklanabileceği bildirildi.

Gerze Su Ürünleri Kooperatifi yönetimi tarafından getirilen yasak ve kısıtlamalar Gerze’de öfkeye yol açarken Barınak içinde yer alan festival alanında toplanan yüzlerce Gerzeli, kooperatifin uygulamalarını protesto etti. Protestolar sırasında festival sahnesinden konuşma yapan Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, Balıkçı Kooperatifi’nin Gerze sahillerine yakın havuzlarda balık yetiştiriciliği yapan büyük şirketlerin etkisi altında kaldığını ileri sürdü. Belovacıklı “Doğu sahillerimize yakın onlarca havuz kurdular. Bir iki yıl içinde sahillerimiz kokmaya, kayalıklarımız kararmaya başladı. Bu şirketler balıkçı barınağını da babalarının malları gibi kullanmak istiyor. Ancak denizler de bizimdir, Gerze’de bizimdir. Çocukluğumuzdan beri girdiğimiz denize de gireceğiz, her yıl Gerze’ye gelen 100 binlerce turistimizi de burada ağırlamaya devam edeceğiz” dedi.

‘BALIKÇI BARINAĞI HALKIN MALIDIR’

‘Liman değil, yaşam alanı, sömürü değil dayanışma’, ‘Limanlar halkındır’, ‘yasaklar geçici, özgürlük kalıcı’, ‘limanıma dokunma’, ‘Limanlar sermayenin değil, halkındır’ şeklinde çok sayıda dövizlerin yer aldığı protestoda yurttaşlardan gelen çeşitli soruları da yanıtlayan Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, kendisinin 2009 dan 2019 a kadar CHP’den belediye başkanı olduğunu, 2019’da AKP’nin işbaşına geldiğini ve 31 Mart 2024 seçimlerinde yeniden CHP den seçildiğini anımsattı. Belovacıklı, şunları söyledi:

“2009’da seçildiğimde tüm bu alanlar çöplüktü. 2019’a kadar dinlenme alanları, sosyal tesisler, festival alanı ve onlarca hizmet sektörünün yer aldığı Gerze’nin en gözde yeri haline getirdik. Burası yalnızca bir balıkçı barınağı değil, Gerzelinin ve Gerze’ye gelenlerin en önemli yaşam merkezi. Ama şimdi bu alanlara kafes balıkçılığının gelmesi, büyük teknelerin gelmesi bir rant oluşturdu. Bu balıkçı barınağı kesinlikle halkın malıdır, halkın yaşam alanıdır. Nisan ayından eylül ayına kadar balıkçılık faaliyetleri yasa ile yasak bir dönem. O halde yaz döneminde ve tüm alanda ne varsa belediyemiz tarafından yapılmışken bu alanlarda yasaklar ve kısıtlamaların anlamı ne? Kooperatif kafesçilere veya büyük teknecilere burayı nasıl açarız? Bunun mücadelesine düştüler. Yani rant var. Kooperatif dediğin tutulan balığı pazarlar ve üyelerine dağıtır. Bu balıkçı barınağı Gerze ve Türk halkınındır. Kesinlikle ve kesinlikle üç, beş tane şirketin malı değildir.”

Belovacıklı, barınak alanı içinde denize girenlere sahil güvenlik tarafından ceza verileceği duyumları aldıklarını belirterek yasağa karşı direneceklerini, kendisinin de Gerze halkı ile birlikte bu alanda denize gireceğini, ceza uygulanması halinde yargı yoluna gideceklerini vurguladı.