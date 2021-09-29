Getir kuryesinin isyanı gündem oldu: "Şurada bir araba çarpsın öleyim, 'Niye öldüm, dur yaşayacaktım' demem"
Sokak röportajında mikrofon uzatılan bir Getir kuryesi 14 saat çalışsa da geçinemediğini ve sosyal hayatının olmadığını söyleyerek "Şurada bir araba çarpsın öleyim, Allah belamı versin 'Niye öldüm, dur yaşayacaktım' demem" dedi. Kuryenin isyanı sosyal medyada gündem oldu.
YouTube'ta yayın yapan Guge TV'nin mikrofon uzattığı bir Getir emekçisinin isyanı, sosyal medyaya damga vurdu.
Sosyal hayatının olmadığını, 14 saat çalıştığını ama geçinemediğini aktaran Getir kuryesi, "Şurada bir araba çarpsın öleyim, Allah belamı versin 'Niye öldüm, dur yaşayacaktım' demem" dedi.
'14 SAAT ÇALIŞIYORUM, PARA YOK'
Kurye, şöyle konuştu:
"Leş gibi abi ekonomi. Ben günde 14 saat çalışıyorum çünkü para yok. Bazen diyorum ki; boş ver parayı, biraz da sosyal hayat önemli ama bu sefer para olmuyor. Annemin babamın yüzünü göremiyorum. Eve gidiyorum yatıyorum uyuyorum, uyanıyorum işe gidiyorum. Şurada bir araba çarpsın öleyim, Allah belamı versin "Niye öldüm, dur yaşayacaktım" demem. Bir tane kız arkadaşım vardı, o da bitti gitti. Tatile en son 2017’de gidebildim."
'DEDEM BANA VATAN HAİNİ DİYOR'
"Geçen sene 30 bin liraya bir araba alacaktım, alamadım, arabalar şimdi 80-90 bin lira. Dedem bana nankör, vatan haini diyor. Bunu diyen adamın iki tane hatlı dolmuşu var. Ve bunu çalışarak almış. Şimdi biriktirdiğim parayla hatlı dolmuş alabilir miyim alamaz mıyım? Alım gücü bu işte. Geçen sene 30 bin lira olan araba bu sene olmuş 80-90 bin lira. Nasıl alayım?"
'60 YAŞ ÜZERİ ADAMLAR YÜZÜNDEN GENÇLERİN HAYATI BİTİYOR'
Röportajın devamında kurye ile yaşlı yurttaşlar arasında tartışma yaşandı. Bir yaşlı yurttaşın "Babanın telefonu var mıydı?" sorusuna isyan eden kurye, "Siz 60 yaş üzeri adamlar yüzünden gençlerin hayatı bitiyor. Bizim geleceğimizi mahvediyorsunuz. Gençler işsiz, gençlerde gelecek kaygısı var. Gençler ölse umurunda değil" ifadelerini kullandı.
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