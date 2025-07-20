Sakarya Geyve’de korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü…

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Bozören ve Kozan mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk yönlendirildi.

Alevlerin yayılması üzerine Taşoluk Mahallesi ve Hacılar mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

Vatandaşların da tankerleriyle su taşıdığı söndürme çalışmaları kapsamında havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Doğan, yaptığı açıklamada, Geyve kırsalında çıkan orman yangınına karşı tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

İKİ MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Taşoluk ve Hacılar mahallelerinde yaşayan vatandaşlar güvenli bölgelere tahliye edildi.

Söndürme çalışmalarına bölge halkı da destek verirken, vatandaşlar tankerlerle su taşıyarak ekiplere yardımcı oluyor. Yangına karadan müdahale sürerken, alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle ekipler yoğun çaba harcıyor. Öte yandan, yangın bölgesine destek için giden Pamukova Belediyesi personelinin, Taşoluk Mahallesi yakınlarında alevlerin arasında kalarak kısa süreli mahsur kaldığı, ekiplerin müdahalesiyle güvenli alana alındıkları öğrenildi.

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Geyve ilçemiz kırsalında bugün çıkan orman yangınına, Orman Genel Müdürlüğü ve ilgili tüm kurumlarımızın koordinasyonunda 8 helikopter, 5 uçak ve yeterli sayıda personel ile karadan ve havadan müdahale edilmektedir. Yangının yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek amacıyla, tedbiren Taşoluk Mahallesi tahliye edilmiştir. Bölgede yaşayan vatandaşlarımız güvenli alanlara yönlendirilmiş olup herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır." denildi.